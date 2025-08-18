Секрет блеска волос, который веками прятали в кухонных бутылках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Красивые и здоровые волосы зависят не только от шампуня и кондиционера. Масла играют куда более значимую роль: они запечатывают кутикулу, уменьшают пушистость, защищают от повреждений и придают сияние, которое обычно показывают в рекламе.

летний блеск волос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
летний блеск волос

Интерес к маслам в последние годы резко вырос. Всё потому, что они сочетают простоту применения, натуральные активы и быстрый результат. Ниже — пять вариантов, которые способны заметно преобразить уход за волосами.

  1. Wella Oil Reflections
    Классика среди профессионалов. В составе — масло макадамии и авокадо. Лёгкая текстура быстро питает, не утяжеляя волосы, мгновенно добавляет блеск и помогает справиться с пушистостью. Подходит даже тонким прядям, не оставляя жирности.
  2. Elseve Необыкновенное Масло
    Один из самых популярных и доступных продуктов на рынке. В основе — цветочные масла, которые делают волосы мягкими и блестящими с первого применения. Удобство в том, что средство можно использовать как до укладки, так и после, либо даже нанести на ночь.
  3. Cadiveu Açaí Oil
    Секрет этого масла — ягоды асаи. Они богаты антиоксидантами и жирными кислотами, которые замедляют старение волос и защищают их от внешних факторов. Особенно полезно для окрашенных и химически обработанных прядей, возвращая им силу и питание.
  4. Lola Argan Oil
    Бренд с яркой подачей и серьёзным результатом. В составе — аргановое и другие растительные масла. Средство интенсивно увлажняет, восстанавливает сухие кончики и защищает волосы от теплового воздействия. Постепенно возвращает эластичность и блеск.
  5. TRESemmé Пластинчатый Блеск
    Новинка с технологией ламелей: микрочастицы заполняют повреждённые участки волос, создавая эффект зеркального сияния. Лёгкая формула выравнивает пряди и придаёт профессиональный результат прямо дома.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
