Секрет блеска волос, который веками прятали в кухонных бутылках

Пять масел, которые делают волосы сияющими без салона

Красивые и здоровые волосы зависят не только от шампуня и кондиционера. Масла играют куда более значимую роль: они запечатывают кутикулу, уменьшают пушистость, защищают от повреждений и придают сияние, которое обычно показывают в рекламе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) летний блеск волос

Интерес к маслам в последние годы резко вырос. Всё потому, что они сочетают простоту применения, натуральные активы и быстрый результат. Ниже — пять вариантов, которые способны заметно преобразить уход за волосами.

Wella Oil Reflections

Классика среди профессионалов. В составе — масло макадамии и авокадо. Лёгкая текстура быстро питает, не утяжеляя волосы, мгновенно добавляет блеск и помогает справиться с пушистостью. Подходит даже тонким прядям, не оставляя жирности. Elseve Необыкновенное Масло

Один из самых популярных и доступных продуктов на рынке. В основе — цветочные масла, которые делают волосы мягкими и блестящими с первого применения. Удобство в том, что средство можно использовать как до укладки, так и после, либо даже нанести на ночь. Cadiveu Açaí Oil

Секрет этого масла — ягоды асаи. Они богаты антиоксидантами и жирными кислотами, которые замедляют старение волос и защищают их от внешних факторов. Особенно полезно для окрашенных и химически обработанных прядей, возвращая им силу и питание. Lola Argan Oil

Бренд с яркой подачей и серьёзным результатом. В составе — аргановое и другие растительные масла. Средство интенсивно увлажняет, восстанавливает сухие кончики и защищает волосы от теплового воздействия. Постепенно возвращает эластичность и блеск. TRESemmé Пластинчатый Блеск

Новинка с технологией ламелей: микрочастицы заполняют повреждённые участки волос, создавая эффект зеркального сияния. Лёгкая формула выравнивает пряди и придаёт профессиональный результат прямо дома.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



