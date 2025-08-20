Красота утекает сквозь пальцы: ошибки, которые совершают даже самые ухоженные

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Мы часто ищем чудодейственные кремы и процедуры, но настоящие враги молодости прячутся в мелочах повседневной жизни. Незаметные привычки ежедневно приближают появление морщин, тусклости кожи и усталого вида. Узнав их, можно замедлить процесс старения без дорогостоящих процедур.

Девушка пьет смуззи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьет смуззи

Лишние морщины от прищуривания

Постоянное щурение на солнце или перед экраном формирует "гусиные лапки" вокруг глаз. Решение простое:

  • качественные солнцезащитные очки с УФ-фильтром;

  • правильное освещение при чтении и работе.

Сон лицом в подушку

Механические заломы ночью превращаются в стойкие морщины днём. Альтернатива: сон на спине или шелковая наволочка, которая минимизирует трение.

Сладкое против коллагена

Чрезмерный сахар запускает процесс гликации — разрушения коллагеновых волокон. Результат — дряблость кожи. Стоит сократить сладости и заменить их сложными углеводами.

Сигарета в обмен на сияние кожи

Курение сужает сосуды, ухудшает питание кожи и лишает её здорового цвета. Отказ от привычки — один из самых эффективных шагов к сохранению молодости.

SPF нужен каждый день

Многие используют солнцезащитный крем только на пляже, забывая, что UVA-лучи активны круглый год. Наносить SPF стоит каждое утро, независимо от погоды.

Недостаток воды

Хроническая жажда делает кожу сухой и безжизненной. Лучший лайфхак — всегда носить бутылку и делать по несколько глотков каждый час.

Хронический недосып

Недостаток сна лишает кожу времени на обновление. Важно соблюдать режим и спать не менее 7-8 часов.

Сон с макияжем

Пропуск демакияжа = забитые поры и серая кожа. Оптимален двухэтапный уход: масло или бальзам для снятия косметики, затем мягкий гель или пенка.

Постоянный стресс

Кортизол, выделяемый при стрессе, разрушает коллаген и вызывает воспаления. Даже 5 минут дыхательных упражнений или короткая медитация снижают вред.

Агрессивные средства для умывания

Сильные очищающие гели разрушают защитный барьер кожи. Стоит выбирать мягкие средства с нейтральным pH.

Уточнения

Омоложение лица — это косметическая процедура (или серия косметических процедур), целью которой является восстановление молодости лица.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
