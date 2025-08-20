Мода осень-зима 2025-2026: готовьтесь удивлять — главные секреты уже здесь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:26
Моя семья » Красота и стиль

Мода наступающего сезона осень-зима 2025-2026 — это смелое сочетание строгости и роскоши, практичности и соблазнительности. Это время, когда тренды не боятся быть непредсказуемыми и дерзкими.

Девушка в костюме
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в костюме
  1. Экологичный искусственный мех. Искусственный мех снова популярен. Он может быть пушистым, как у Dolce & Gabbana, коротким, как у Stella McCartney, или длинным, как у Michael Kors. Теперь мех не только стильный, но и экологичный. Даже такие бренды, как Fendi, переходят на использование овчины вместо меха соболя.
  2. "Мужской" костюм. Костюмы — главный тренд сезона. Они могут быть двубортными, с высокой талией, как у Стеллы Маккартни, или с жилетом, как у Emporio Armani. Костюмы могут быть элегантными, с приталенным пиджаком, или дерзкими, с галстуком, как у Вивьен Вествуд.
  3. Яркие цветовые блоки. Контрастные и насыщенные цвета вновь в моде. Это могут быть рубашки цвета авокадо и костюмы конфетно-розового оттенка, как у Tom Ford, или фиолетовые свитеры и юбки горчичного цвета, как у Miu Miu.
  4. Анималистические принты. Леопардовые, зебровые и питоновые узоры снова на пике популярности. Их можно увидеть на сапогах, куртках, блузках или пальто.
  5. Прозрачные ткани. Прозрачные материалы придают образу загадочность и утончённость. Это могут быть футболки, блузы, платья или юбки.
  6. Стильная бахрома. Бахрома снова в тренде. Она может украшать костюмы, юбки, платья или кейпы. Этот элемент добавляет образам динамики и оригинальности.
  7. Юбки-карандаш. Юбки-карандаш вновь актуальны. Они могут быть строгими, как у Luisa Spagnoli, или гламурными, как у Gucci. Такая юбка — символ элегантности и утончённости.

Как одеваться в сезоне осень-зима 2025-2026?

В этом сезоне нет строгих правил, уверяет итальянский ELLE. Главное — не бояться экспериментировать и комбинировать разные стили. Мода — это творчество, и каждый может стать её автором.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

