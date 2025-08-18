Маленький штрих — большой эффект: деньги в волосах без затрат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Хочется перемен, но без радикальных шагов? На помощь приходит money piece — модное окрашивание пряди у лица, которая ловит свет, подчеркивает взгляд и полностью меняет настроение образа. Это не полный перекрас и даже не привычное мелирование — всего один штрих, способный сделать прическу "живой" и собранной.

Женщина наносит несмываемый кондиционер на волосы
Женщина наносит несмываемый кондиционер на волосы

Когда-то дерзкий приём нулевых сегодня стал универсальным. Его легко адаптировать под любой стиль: от графичных линий до мягкого, едва заметного акцента. А главное — ты сама решаешь, насколько ярким будет результат. Вот несколько идей, которые стоит попробовать.

  • Натуральный акцент
    София Ричи выбирает светлые пряди всего на полтона светлее основного блонда. И этого достаточно: лицо освежается, появляется объем и лёгкая небрежность, будто волосы выгорели на солнце.
  • Платиновые всполохи
    Холодный пепельный блонд в сочетании с платиновыми прядями сразу становится выразительнее. Такой вариант требует ухода, но результат стоит усилий — образ выглядит свежо и стильно.
  • Медовая мягкость
    Зендея показывает, как тонкие медовые пряди у лица могут создать эффект "внутреннего свечения". Главное — подобрать оттенок под свой подтон кожи.
  • В стиле 90-х
    Объемные светлые пряди на фоне насыщенного базового цвета возвращают нас в эпоху 90-х. Современность придаёт плавный переход по длине — никакой полосатости, только модные переливы.
  • Классический балаяж
    Рози Хантингтон-Уайтли остаётся верна мягкому балаяжу. Акцентные пряди у лица "вспыхивают" светом, но при этом идеально вписываются в общий тон.
  • Медный акцент
    Брюнеткам стоит обратить внимание на медные пряди. У Зои Дойч этот оттенок подчёркивает глубину каштановых волос и придаёт лицу сияние, словно пойманное в закатных лучах.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

