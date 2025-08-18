Маленький штрих — большой эффект: деньги в волосах без затрат

Хочется перемен, но без радикальных шагов? На помощь приходит money piece — модное окрашивание пряди у лица, которая ловит свет, подчеркивает взгляд и полностью меняет настроение образа. Это не полный перекрас и даже не привычное мелирование — всего один штрих, способный сделать прическу "живой" и собранной.
Женщина наносит несмываемый кондиционер на волосы
Когда-то дерзкий приём нулевых сегодня стал универсальным. Его легко адаптировать под любой стиль: от графичных линий до мягкого, едва заметного акцента. А главное — ты сама решаешь, насколько ярким будет результат. Вот несколько идей, которые стоит попробовать.
Натуральный акцент София Ричи выбирает светлые пряди всего на полтона светлее основного блонда. И этого достаточно: лицо освежается, появляется объем и лёгкая небрежность, будто волосы выгорели на солнце.
Платиновые всполохи Холодный пепельный блонд в сочетании с платиновыми прядями сразу становится выразительнее. Такой вариант требует ухода, но результат стоит усилий — образ выглядит свежо и стильно.
Медовая мягкость Зендея показывает, как тонкие медовые пряди у лица могут создать эффект "внутреннего свечения". Главное — подобрать оттенок под свой подтон кожи.
В стиле 90-х Объемные светлые пряди на фоне насыщенного базового цвета возвращают нас в эпоху 90-х. Современность придаёт плавный переход по длине — никакой полосатости, только модные переливы.
Классический балаяж Рози Хантингтон-Уайтли остаётся верна мягкому балаяжу. Акцентные пряди у лица "вспыхивают" светом, но при этом идеально вписываются в общий тон.
Медный акцент Брюнеткам стоит обратить внимание на медные пряди. У Зои Дойч этот оттенок подчёркивает глубину каштановых волос и придаёт лицу сияние, словно пойманное в закатных лучах.
