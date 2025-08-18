Домашний коллагеновый бустер, который меняет правила игры
Антиоксиданты и витамины способствуют естественному синтезу коллагена
18.08.2025 13:24
Тонкие линии, потеря упругости, тусклый цвет лица — всё это результат того, что "архитектор кожи" постепенно сдаёт позиции. Косметическая индустрия предлагает дорогие сыворотки, но есть и другой путь: натуральные домашние бустеры, которые можно сделать самостоятельно. Один из них — ночной крем на основе свеклы и льняного семени.
Что понадобится для крема
1 свежая свекла
1 ст. ложка кукурузного крахмала
70 мл розовой воды
2 ст. ложки семян льна
1 ст. ложка миндального масла
10 капель масла жожоба
Мини-совет: для усиления эффекта можно добавить чайную ложку глицерина или несколько капель витамина Е.
Как приготовить домашний коллагеновый бустер
Свекольный эликсир
Свеклу натрите и отожмите сок через марлю. Он богат витамином С, который напрямую участвует в синтезе коллагена и защищает клетки от старения. Кремовая основа
Смешайте сок свеклы, розовую воду и крахмал. Подогревайте на среднем огне до густой однородной массы. Льняной гель
Семена льна отварите 4-5 минут, процедите. Полученный гель богат омега-3 кислотами и помогает восстановить барьер кожи. Объединение ингредиентов
Когда свекольная основа остынет, соедините её с льняным гелем, добавьте масла. Перемешайте до кремовой текстуры. Хранение и применение
Переложите в стерильную баночку и храните в холодильнике до недели. Наносите на ночь тонким слоем. Уточнения
— гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность. Коллаге́н
