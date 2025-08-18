Домашний коллагеновый бустер, который меняет правила игры

Антиоксиданты и витамины способствуют естественному синтезу коллагена

Тонкие линии, потеря упругости, тусклый цвет лица — всё это результат того, что "архитектор кожи" постепенно сдаёт позиции. Косметическая индустрия предлагает дорогие сыворотки, но есть и другой путь: натуральные домашние бустеры, которые можно сделать самостоятельно. Один из них — ночной крем на основе свеклы и льняного семени.

Что понадобится для крема

1 свежая свекла

1 ст. ложка кукурузного крахмала

70 мл розовой воды

2 ст. ложки семян льна

1 ст. ложка миндального масла

10 капель масла жожоба

Мини-совет: для усиления эффекта можно добавить чайную ложку глицерина или несколько капель витамина Е.

Как приготовить домашний коллагеновый бустер

Свекольный эликсир

Свеклу натрите и отожмите сок через марлю. Он богат витамином С, который напрямую участвует в синтезе коллагена и защищает клетки от старения. Кремовая основа

Смешайте сок свеклы, розовую воду и крахмал. Подогревайте на среднем огне до густой однородной массы. Льняной гель

Семена льна отварите 4-5 минут, процедите. Полученный гель богат омега-3 кислотами и помогает восстановить барьер кожи. Объединение ингредиентов

Когда свекольная основа остынет, соедините её с льняным гелем, добавьте масла. Перемешайте до кремовой текстуры. Хранение и применение

Переложите в стерильную баночку и храните в холодильнике до недели. Наносите на ночь тонким слоем.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.



