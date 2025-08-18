Домашний коллагеновый бустер, который меняет правила игры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Моя семья » Красота и стиль

Тонкие линии, потеря упругости, тусклый цвет лица — всё это результат того, что "архитектор кожи" постепенно сдаёт позиции. Косметическая индустрия предлагает дорогие сыворотки, но есть и другой путь: натуральные домашние бустеры, которые можно сделать самостоятельно. Один из них — ночной крем на основе свеклы и льняного семени.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: https://expertcosmo.ru/wp-content/uploads/2023/03/Easy-Ways-to-Improve-Your-Skin-1-scaled-1.jpg
Девушка наносит крем на лицо

Что понадобится для крема

  • 1 свежая свекла
  • 1 ст. ложка кукурузного крахмала
  • 70 мл розовой воды
  • 2 ст. ложки семян льна
  • 1 ст. ложка миндального масла
  • 10 капель масла жожоба

Мини-совет: для усиления эффекта можно добавить чайную ложку глицерина или несколько капель витамина Е.

Как приготовить домашний коллагеновый бустер

  1. Свекольный эликсир
    Свеклу натрите и отожмите сок через марлю. Он богат витамином С, который напрямую участвует в синтезе коллагена и защищает клетки от старения.
  2. Кремовая основа
    Смешайте сок свеклы, розовую воду и крахмал. Подогревайте на среднем огне до густой однородной массы.
  3. Льняной гель
    Семена льна отварите 4-5 минут, процедите. Полученный гель богат омега-3 кислотами и помогает восстановить барьер кожи.
  4. Объединение ингредиентов
    Когда свекольная основа остынет, соедините её с льняным гелем, добавьте масла. Перемешайте до кремовой текстуры.
  5. Хранение и применение
    Переложите в стерильную баночку и храните в холодильнике до недели. Наносите на ночь тонким слоем.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
