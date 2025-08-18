Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мужское облысение и триумф науки: битва, которую ещё можно выиграть

Три метода, которые способны остановить мужское облысение
2:22
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос знакомо миллионам мужчин. Более 60% сталкиваются с этой проблемой, и она сильно бьёт по уверенности в себе. Но наука предлагает три проверенных метода, которые могут не только замедлить процесс, но и вернуть густоту волос.

Лысеющий мужчина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Лысеющий мужчина

1. Миноксидил + финастерид — сильный дуэт

Миноксидил улучшает кровообращение кожи головы и активирует спящие фолликулы. Первое время может показаться, что волос выпадает ещё больше, но это временный эффект: через несколько месяцев заметен рост новых.

Финастерид работает иначе — он блокирует гормон ДГТ, отвечающий за облысение. Вместе эти препараты дают мощный результат: исследования показывают, что выпадение прекращается почти у 90% мужчин, а у трети начинается новый рост. Перед применением стоит обсудить с врачом возможные побочные эффекты.

2. Лазерный шлем — будущее уже дома

Звучит футуристично, но низкоуровневая лазерная терапия (LLLT) действительно работает. Короткие сеансы по 15-20 минут несколько раз в неделю активируют фолликулы и улучшают кровоснабжение. FDA (управление по контролю за продуктами и лекарствами США) одобрило метод как безопасный.
Использовать можно специальные шлемы, шапочки или даже щётки — мягкая альтернатива таблеткам и операциям.

3. Натуральный путь — питание и баланс

Исследователи из Шеффилдского университета доказали: сахар 2-дезокси-D-рибоза способен стимулировать рост волос, почти как миноксидил. Добавьте к этому витамины A, B, C, D и E, железо, цинк, омега-3 и достаточно белка — и фолликулы получат всё необходимое.

Регулярный массаж кожи головы, йога или медитация тоже работают: снижение стресса напрямую связано со здоровьем волос.

Сочетание для максимального эффекта

Самый сильный результат даёт комбинация: лекарства снижают уровень ДГТ, лазерная терапия усиливает приток крови, а правильное питание и отдых обеспечивают крепкую основу. Вместе эти шаги реально помогают бороться с облысением.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Автор Ангелина Ефремова

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
