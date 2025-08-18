Маска с грибами рейши: азиатский секрет вечной молодости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Грибы рейши веками считались символом долголетия в восточной медицине. Сегодня они нашли место и в бьюте-рутине. Маски с этим экзотическим ингредиентом обещают сияющую кожу, защиту от стресса и мягкий антивозрастной эффект.

Предсвадебный уход за кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Предсвадебный уход за кожей

Почему именно рейши?

Рейши богат бета-глюканами, антиоксидантами и полисахаридами. Эти вещества помогают укрепить барьер кожи, уменьшить покраснения и удерживать влагу, что особенно важно в городских условиях.

Польза для разных типов кожи

  • Чувствительная кожа получает успокаивающий эффект и меньше реагирует на раздражители.
  • Жирная кожа становится более сбалансированной: снижается выработка себума.
  • Зрелая кожа получает мягкий лифтинг-эффект и ровный тон благодаря антиоксидантам.

Как использовать маски с рейши

Оптимально использовать такие маски 1–2 раза в неделю. Они могут быть кремовыми, тканевыми или в виде порошка, который разводится водой. Дополнительно их можно сочетать с сыворотками с ниацинамидом или пептидами — так эффект будет ещё заметнее.

Маски с грибами рейши — не просто модный тренд, а реальный шаг к более здоровой коже. Они помогают ей справляться с усталостью, стрессом и первыми признаками старения.

Уточнения

Трутови́к лакиро́ванный или ганоде́рма лакированная (также возможны названия линчжи или рейши) — гриб рода ганодерма (Ganoderma), в настоящее время включаемого в семейство Polyporaceae.

