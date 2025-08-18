Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Уход в жару: сухие масла для тела вытесняют привычные кремы

Секрет летнего ухода: сухие масла для тела, которые работают лучше крема
Моя семья » Красота и стиль

Летом мы ищем уход, который освежает, а не утяжеляет кожу. Именно поэтому сухие масла становятся настоящим спасением в жару. Они дарят питание и гладкость, но без липкости и ощущения «пленки» на коже.

сухость кожи после душа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
сухость кожи после душа

Лёгкая текстура без компромиссов

Сухие масла быстро впитываются, оставляя после себя лишь лёгкий сатиновый блеск. В отличие от классических масел, они не оставляют жирных следов на одежде и идеально подходят для повседневного ухода.

Полезные свойства

В составе таких средств обычно содержатся витамины Е и А, антиоксиданты и растительные экстракты. Они увлажняют, смягчают и защищают кожу от воздействия солнца и сухого воздуха. Особенно полезны сухие масла для локтей, коленей и зоны декольте.

Ароматерапия и уход в одном

Производители часто добавляют в сухие масла лёгкие ароматы — цитрусовые, цветочные или пряные ноты. Такой уход превращается в настоящий ритуал, где тело получает питание, а настроение — заряд свежести.

Как использовать

Наносите масло на слегка влажную кожу после душа — так оно лучше «запечатывает» влагу. Можно также добавить каплю масла в крем для тела или использовать его вместо парфюма.

Лето требует особого ухода, и сухие масла — лучший выбор для тех, кто хочет лёгкости, увлажнения и свежести без лишних усилий.

Уточнения

Ма́сло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

