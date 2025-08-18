Причёски в стиле old money — главный секрет элегантного образа нового сезона

Сдержанная роскошь и блеск: причёски в стиле old money становятся фаворитом стилистов

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эстетика old money стремительно вышла за пределы гардероба и уверенно закрепилась в мире причесок. Минимализм, сдержанная элегантность и «дорогой» блеск волос теперь задают тон в укладках. Такая стилистика говорит о статусе и вкусе без слов — только с помощью идеальной линии пробора и изысканной простоты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в платье в горошек

Главные черты причёсок old money

Прямой пробор, гладкие локоны, лёгкие волны и мягкие пучки — основа «богатого» стиля. Важна не сложность, а чистота форм. Волосы должны выглядеть здоровыми, ухоженными и блестящими, а укладка — будто сделана без усилий, хотя за ней стоит тонкий расчёт.

Какие укладки выбрать

Гладкий низкий пучок — универсальный вариант для офиса и ужина.

— универсальный вариант для офиса и ужина. Лёгкие голливудские волны — подойдут для вечернего выхода.

— подойдут для вечернего выхода. Прямые волосы с сияющим финишем — беспроигрышный образ на каждый день.

— беспроигрышный образ на каждый день. Французский твист — классика, которая подчёркивает статусность.

Секрет «дорогого» эффекта

Чтобы укладка выглядела дорого, ключевую роль играет уход: блеск, увлажнение и отсутствие пушистости. Используйте сыворотки для сияния, праймеры для волос и фиксирующие спреи с лёгким глянцем. Цвет тоже важен: лучше всего смотрятся натуральные оттенки без агрессивных контрастов.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.