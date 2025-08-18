Причёски в стиле old money — главный секрет элегантного образа нового сезона

Эстетика old money стремительно вышла за пределы гардероба и уверенно закрепилась в мире причесок. Минимализм, сдержанная элегантность и «дорогой» блеск волос теперь задают тон в укладках. Такая стилистика говорит о статусе и вкусе без слов — только с помощью идеальной линии пробора и изысканной простоты.
Прямой пробор, гладкие локоны, лёгкие волны и мягкие пучки — основа «богатого» стиля. Важна не сложность, а чистота форм. Волосы должны выглядеть здоровыми, ухоженными и блестящими, а укладка — будто сделана без усилий, хотя за ней стоит тонкий расчёт.
Чтобы укладка выглядела дорого, ключевую роль играет уход: блеск, увлажнение и отсутствие пушистости. Используйте сыворотки для сияния, праймеры для волос и фиксирующие спреи с лёгким глянцем. Цвет тоже важен: лучше всего смотрятся натуральные оттенки без агрессивных контрастов.
