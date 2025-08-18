Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследования подтвердили: яйца безопасны для сердца и полезны для мышц
Садовод рассказала, какие сорта яблок подходят для варенья и длительного хранения
Отказ от алкоголя и курения снижает интенсивность храпа, подтверждают исследования
Опасный ботинок: рука 30-летнего австралийца раздулась после встречи с чёрным пауком
Хуснуллин: банки получат доступ к скрытому резерву
4 планеты можно увидеть без телескопа в этом месяце — New York Post
Для эффективного хранения на балконе используйте вертикальное пространство
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Домашняя подлива из помидоров: рецепт, который легко повторить

Причёски в стиле old money — главный секрет элегантного образа нового сезона

Сдержанная роскошь и блеск: причёски в стиле old money становятся фаворитом стилистов
1:28
Моя семья » Красота и стиль

Эстетика old money стремительно вышла за пределы гардероба и уверенно закрепилась в мире причесок. Минимализм, сдержанная элегантность и «дорогой» блеск волос теперь задают тон в укладках. Такая стилистика говорит о статусе и вкусе без слов — только с помощью идеальной линии пробора и изысканной простоты.

Девушка в платье в горошек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в платье в горошек

Главные черты причёсок old money

Прямой пробор, гладкие локоны, лёгкие волны и мягкие пучки — основа «богатого» стиля. Важна не сложность, а чистота форм. Волосы должны выглядеть здоровыми, ухоженными и блестящими, а укладка — будто сделана без усилий, хотя за ней стоит тонкий расчёт.

Какие укладки выбрать

  • Гладкий низкий пучок — универсальный вариант для офиса и ужина.
  • Лёгкие голливудские волны — подойдут для вечернего выхода.
  • Прямые волосы с сияющим финишем — беспроигрышный образ на каждый день.
  • Французский твист — классика, которая подчёркивает статусность.

Секрет «дорогого» эффекта

Чтобы укладка выглядела дорого, ключевую роль играет уход: блеск, увлажнение и отсутствие пушистости. Используйте сыворотки для сияния, праймеры для волос и фиксирующие спреи с лёгким глянцем. Цвет тоже важен: лучше всего смотрятся натуральные оттенки без агрессивных контрастов.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой
Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой
Последние материалы
Садовод рассказала, какие сорта яблок подходят для варенья и длительного хранения
Отказ от алкоголя и курения снижает интенсивность храпа, подтверждают исследования
Опасный ботинок: рука 30-летнего австралийца раздулась после встречи с чёрным пауком
Хуснуллин: банки получат доступ к скрытому резерву
4 планеты можно увидеть без телескопа в этом месяце — New York Post
Для эффективного хранения на балконе используйте вертикальное пространство
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Сдержанная роскошь и блеск: причёски в стиле old money становятся фаворитом стилистов
Домашняя подлива из помидоров: рецепт, который легко повторить
Татьяна Буланова рассказала, что ест один раз в день ради красивой фигуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.