Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарплата астронавта NASA: сколько получают за полёт
Холодный душ увеличивает иммунные клетки, помогая бороться с инфекциями
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Зеленый чай: антиоксиданты в нём помогают регулировать уровень холестерина
Тренеры советуют новичкам тратить деньги только на кроссовки для зала
Роза Сябитова призвала женщин к самопожертвованию ради семьи
Пушилин: опреснение воды Азовского моря для ДНР оказалось слишком дорогим
Плотные шторы в спальне станут гарантом здорового сна
Крокодилы могут сорвать планы Австралии на Олимпиаду-2032: мнение эксперта

Лаковые текстуры: тренд, который преобразит ваш повседневный макияж

Лаковые помады становятся фаворитом визажистов и лидеров бьюти-индустрии
1:53
Моя семья » Красота и стиль

Макияж губ переживает новый виток популярности — на смену матовым покрытиям приходят сияющие, глянцевые текстуры. Лаковые помады обещают эффект влажных, полных губ и добавляют образу дерзости и роскоши. Такая тенденция уже захватила подиумы и косметички бьюти-гуру, а теперь уверенно входит и в повседневный макияж.

Глянцевые губы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глянцевые губы

Почему лаковые текстуры возвращаются

В отличие от матовых помад, которые подчеркивают сухость, лаковые формулы дарят губам ухоженный вид и мягкое сияние. Благодаря отражению света губы кажутся объемнее, а цвет — насыщеннее. Такой макияж отлично смотрится как днём, так и вечером, делая образ более выразительным без лишних усилий.

Как носить лаковые текстуры каждый день

Главный секрет — баланс. Если губы сияют, остальные акценты лучше сместить на лёгкий макияж глаз и свежий тон кожи. Идеально такие текстуры сочетаются с натуральным макияжем или стрелками без ярких теней. Для повседневного образа выбирайте нюдовые и розовые оттенки, а для вечера — алый, сливовый или винный.

Советы по стойкости и уходу

Чтобы лаковый макияж смотрелся безупречно, подготовьте губы: сделайте мягкий скраб и нанесите бальзам. Для стойкости можно нанести тонкий слой карандаша под помаду — он не будет заметен, но зафиксирует цвет. А сверху блеск или лаковая текстура подарят нужный эффект «глянца».

Лаковые текстуры — это не просто тренд, а возвращение женственности и смелости в макияже. Они дарят губам свежесть и сияние, а образу — легкую дерзость, которая всегда в моде.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Последние материалы
Пушилин: опреснение воды Азовского моря для ДНР оказалось слишком дорогим
Плотные шторы в спальне станут гарантом здорового сна
Крокодилы могут сорвать планы Австралии на Олимпиаду-2032: мнение эксперта
Домашняя шарлотка со сливами и сахарной крошкой для уютного чаепития
Тренер Спартака Ненад Сакич: клуб надеется преодолеть негативный период в РПЛ
Низкое давление в шинах увеличивает тормозной путь на 10–16 метров — автоэксперты
Кам Шрипада: дети уязвимы к микропластику из-за незрелой иммунной системы
Ида Галич заявила, что готова поверить в гадалок из-за проблем со здоровьем дочки
Новый тренд красоты: вода с коллагеном обещает сияющую кожу и здоровье изнутри
Airbnb вернул деньги туристке после жалоб на грязь в арендованном доме — New York Post
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.