Лаковые текстуры: тренд, который преобразит ваш повседневный макияж

Лаковые помады становятся фаворитом визажистов и лидеров бьюти-индустрии

Макияж губ переживает новый виток популярности — на смену матовым покрытиям приходят сияющие, глянцевые текстуры. Лаковые помады обещают эффект влажных, полных губ и добавляют образу дерзости и роскоши. Такая тенденция уже захватила подиумы и косметички бьюти-гуру, а теперь уверенно входит и в повседневный макияж.

Почему лаковые текстуры возвращаются

В отличие от матовых помад, которые подчеркивают сухость, лаковые формулы дарят губам ухоженный вид и мягкое сияние. Благодаря отражению света губы кажутся объемнее, а цвет — насыщеннее. Такой макияж отлично смотрится как днём, так и вечером, делая образ более выразительным без лишних усилий.

Как носить лаковые текстуры каждый день

Главный секрет — баланс. Если губы сияют, остальные акценты лучше сместить на лёгкий макияж глаз и свежий тон кожи. Идеально такие текстуры сочетаются с натуральным макияжем или стрелками без ярких теней. Для повседневного образа выбирайте нюдовые и розовые оттенки, а для вечера — алый, сливовый или винный.

Советы по стойкости и уходу

Чтобы лаковый макияж смотрелся безупречно, подготовьте губы: сделайте мягкий скраб и нанесите бальзам. Для стойкости можно нанести тонкий слой карандаша под помаду — он не будет заметен, но зафиксирует цвет. А сверху блеск или лаковая текстура подарят нужный эффект «глянца».

Лаковые текстуры — это не просто тренд, а возвращение женственности и смелости в макияже. Они дарят губам свежесть и сияние, а образу — легкую дерзость, которая всегда в моде.

