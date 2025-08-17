Напиток, который обещает коже упругость и сияние изнутри — вода с коллагеном

Тренды в мире красоты меняются быстрее, чем коллекции на подиумах. Сегодня на слуху — вода с коллагеном, обещающая гладкую кожу и сияние изнутри. Но действительно ли одна бутылочка способна стать источником молодости, или это очередной хит маркетологов?
Коллагеновая вода — это обычная питьевая вода, в которую добавлен гидролизованный коллаген. Такая форма белка считается более доступной для усвоения организмом. Производители уверяют: регулярное употребление напитка укрепляет кожу, волосы и ногти, снижает сухость и даже замедляет появление морщин.
Коллаген действительно играет ключевую роль в поддержании упругости кожи, но научные данные пока противоречивы. Одни исследования показывают заметный эффект при длительном приёме, другие указывают, что большая часть белка всё же расщепляется в процессе пищеварения.
Даже если вода с коллагеном кажется вам слишком дорогим или сомнительным удовольствием, существуют проверенные способы поддержать синтез коллагена естественно. Это продукты с высоким содержанием белка, витамин С, костные бульоны и современные БАДы в виде порошков и капсул. Они часто оказываются эффективнее и экономичнее модных бутылочек.
Она может стать красивым дополнением к уходу, особенно если вы любите экспериментировать и следить за новинками. Но воспринимать её как панацею точно не стоит: красота всегда складывается из системы — питания, ухода и образа жизни.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
