Напиток, который обещает коже упругость и сияние изнутри — вода с коллагеном

Моя семья » Красота и стиль

Тренды в мире красоты меняются быстрее, чем коллекции на подиумах. Сегодня на слуху — вода с коллагеном, обещающая гладкую кожу и сияние изнутри. Но действительно ли одна бутылочка способна стать источником молодости, или это очередной хит маркетологов?

Что скрывается в составе

Коллагеновая вода — это обычная питьевая вода, в которую добавлен гидролизованный коллаген. Такая форма белка считается более доступной для усвоения организмом. Производители уверяют: регулярное употребление напитка укрепляет кожу, волосы и ногти, снижает сухость и даже замедляет появление морщин.

Работает ли это на самом деле

Коллаген действительно играет ключевую роль в поддержании упругости кожи, но научные данные пока противоречивы. Одни исследования показывают заметный эффект при длительном приёме, другие указывают, что большая часть белка всё же расщепляется в процессе пищеварения. 

Более доступные альтернативы

Даже если вода с коллагеном кажется вам слишком дорогим или сомнительным удовольствием, существуют проверенные способы поддержать синтез коллагена естественно. Это продукты с высоким содержанием белка, витамин С, костные бульоны и современные БАДы в виде порошков и капсул. Они часто оказываются эффективнее и экономичнее модных бутылочек.

Стоит ли пробовать

Она может стать красивым дополнением к уходу, особенно если вы любите экспериментировать и следить за новинками. Но воспринимать её как панацею точно не стоит: красота всегда складывается из системы — питания, ухода и образа жизни.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
