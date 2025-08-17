Сумка стала главным героем сезона: одежда теперь играет второстепенную роль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:21
Моя семья » Красота и стиль

Сумка уже давно перестала быть просто удобной вещью для повседневных дел. Сегодня это главный акцент образа, способный полностью изменить впечатление от аутфита. Осенью 2025 года дизайнеры предлагают смелые решения: необычные формы, насыщенные цвета и фактуры, которые хочется разглядывать и трогать. В моду снова возвращается баланс между практичностью и ярким стилем — и именно сумки становятся той самой деталью, которая задает тон.

Разнообразная обувь и сумки
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разнообразная обувь и сумки

Oversize-силуэты

В числе фаворитов сезона — объемные slouchy-сумки. Их мягкие линии и мешковатая форма делают образ расслабленным и современным. Чаще всего они выполнены из замши, гладкой кожи или плетеных материалов. Такая модель без труда заменяет строгую tote-сумку: она удобна, вместительна и стильно смотрится как с пальто, так и с деловым костюмом.

Коричневый вместо чёрного

От классического черного дизайнеры уходят в пользу теплых оттенков: карамельного, шоколадного, цвета мокко. Такие сумки создают ощущение уюта и легко вписываются в гардероб — будь то деловой стиль или кэжуал. Мини-модели в этой палитре добавляют нотку эстетики Y2K и становятся универсальным дополнением к осеннему образу.

Палитра сезона

Осень предлагает богатый выбор цветов: butter yellow, насыщенный коралл, винный, темно-синий, баклажановый и даже белый. Они делают сумку главным акцентом, но при этом сохраняют универсальность. Особенно выигрышно смотрятся глубокий баклажан и мягкий песочный.

Детали в стиле "нулевых"

Модели с замками, ключами, цепочками и подвесками возвращают эстетику 2000-х. Даже если элементы нарочито не совпадают по стилю, сумка выглядит эффектно и добавляет дерзости образу.

Стеганая кожа

Эта тенденция остается в числе главных: стеганые сумки сочетают минимализм и элегантность. От мини-кросс-боди до объемных моделей — каждая из них гармонично смотрится с твидом, шерстью и трикотажем, подчеркивая статусность и вкус.

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски различных предметов в руках или на плече (реже — на поясе).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
