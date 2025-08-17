Стрижка и рост: секрет, который переворачивает привычное правило

Трихологи назвали оптимальную частоту подравнивания волос

Каждому знакомо это чувство: смотришь в зеркало, волосы будто стоят на месте, и появляется мысль — "надо стричься чаще, тогда они вырастут быстрее". Но так ли это работает?

Где рождаются волосы

Рост происходит глубоко под кожей головы — в волосяных фолликулах. Там формируется новый стержень, который постепенно выходит наружу. Как только волос оказался на поверхности, он уже не "живой", и никакие ножницы не могут повлиять на его скорость роста.

Что даёт стрижка на самом деле

Обрезка не ускоряет работу фолликулов, но напрямую влияет на внешний вид. Кончики — самая уязвимая часть, именно они секутся и ломаются. Если их не трогать, повреждение поднимается выше, волосы истончаются и становятся редкими. В итоге создаётся впечатление, что рост "замер".

Удаление секущихся концов сохраняет длину и плотность. Прическа выглядит ухоженной, а волосы отражают свет лучше, поэтому кажутся гуще и здоровее.

Эффект "быстрого роста"

Когда ломкость сведена к минимуму, волосы реально выглядят длиннее со временем — ведь ничего не мешает им отрастать. То есть стрижка не ускоряет рост, но помогает сохранить то, что уже выросло.

Как часто стоит подравнивать

Средний уход: каждые 2-3 месяца.

Поврежденные волосы (частая укладка, окрашивание): лучше раз в 6-8 недель.

Такой ритм позволяет сохранять здоровую длину и предотвращает распространение повреждений вверх по волосу.

Уточнения

