Стрижка и рост: секрет, который переворачивает привычное правило

Каждому знакомо это чувство: смотришь в зеркало, волосы будто стоят на месте, и появляется мысль — "надо стричься чаще, тогда они вырастут быстрее". Но так ли это работает?
Рост происходит глубоко под кожей головы — в волосяных фолликулах. Там формируется новый стержень, который постепенно выходит наружу. Как только волос оказался на поверхности, он уже не "живой", и никакие ножницы не могут повлиять на его скорость роста.
Обрезка не ускоряет работу фолликулов, но напрямую влияет на внешний вид. Кончики — самая уязвимая часть, именно они секутся и ломаются. Если их не трогать, повреждение поднимается выше, волосы истончаются и становятся редкими. В итоге создаётся впечатление, что рост "замер".
Удаление секущихся концов сохраняет длину и плотность. Прическа выглядит ухоженной, а волосы отражают свет лучше, поэтому кажутся гуще и здоровее.
Когда ломкость сведена к минимуму, волосы реально выглядят длиннее со временем — ведь ничего не мешает им отрастать. То есть стрижка не ускоряет рост, но помогает сохранить то, что уже выросло.
Такой ритм позволяет сохранять здоровую длину и предотвращает распространение повреждений вверх по волосу.
