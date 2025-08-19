Маникюр, который старит руки: оттенки, которых стоит избегать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Моя семья » Красота и стиль

Иногда кажется, что мода на ногти застряла где-то в 90-х. И да, это не архивные фото с конкурсов на самый "креативный" маникюр. Такой дизайн делают прямо сейчас. Но умоляем: не повторяй!

Длинный маникюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Длинный маникюр

"Помадные" ногти

Скошенный срез и лак, нанесённый по диагонали, должны напоминать тюбик губной помады. На деле выходит пародия. Представь пикник: наколола шашлык — и тут же в рот… Удобно? Вряд ли.

Стилетто

Острее некуда. Смотрятся угрожающе, а пользоваться ими в быту ещё страшнее. Главное — чтобы глаз не зачесался и мошка не залетела. Тут уже совсем триллер.

Пошлые надписи

Надписи на ногтях могут быть милыми. Но "Сдохни, тварь" или "Я сочная штучка" — это не эпатаж, а чистая деревенщина. Такой дизайн вряд ли добавит образу стиля.

Ногти-гробы

Эта форма уже давно признана антитрендом. Некоторые продолжает носить "гробы", хотя пора бы похоронить саму идею.

Детские рисунки

Рисовать мультяшных персонажей на каждом ногте можно — если тебе 12 или ты идёшь на тематическую вечеринку. В повседневной жизни это превращает образ во что-то странное и нелепое.

Лиловый тон + стразы + глиттер

Формула "всё лучшее сразу" редко работает. Лиловый оттенок сам по себе коварный: он визуально старит кожу. А в компании со стразами и блёстками эффект становится удручающим.

"Кофе с молоком"

Нюдовый маникюр всегда в тренде, но есть оттенки, которые играют против. Беж с молочным подтоном создаёт иллюзию, что ногтей нет вовсе. Вместо ухоженности — скука и блеклость.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
