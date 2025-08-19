Маникюр, который старит руки: оттенки, которых стоит избегать

Иногда кажется, что мода на ногти застряла где-то в 90-х. И да, это не архивные фото с конкурсов на самый "креативный" маникюр. Такой дизайн делают прямо сейчас. Но умоляем: не повторяй!
Скошенный срез и лак, нанесённый по диагонали, должны напоминать тюбик губной помады. На деле выходит пародия. Представь пикник: наколола шашлык — и тут же в рот… Удобно? Вряд ли.
Острее некуда. Смотрятся угрожающе, а пользоваться ими в быту ещё страшнее. Главное — чтобы глаз не зачесался и мошка не залетела. Тут уже совсем триллер.
Надписи на ногтях могут быть милыми. Но "Сдохни, тварь" или "Я сочная штучка" — это не эпатаж, а чистая деревенщина. Такой дизайн вряд ли добавит образу стиля.
Эта форма уже давно признана антитрендом. Некоторые продолжает носить "гробы", хотя пора бы похоронить саму идею.
Рисовать мультяшных персонажей на каждом ногте можно — если тебе 12 или ты идёшь на тематическую вечеринку. В повседневной жизни это превращает образ во что-то странное и нелепое.
Формула "всё лучшее сразу" редко работает. Лиловый оттенок сам по себе коварный: он визуально старит кожу. А в компании со стразами и блёстками эффект становится удручающим.
Нюдовый маникюр всегда в тренде, но есть оттенки, которые играют против. Беж с молочным подтоном создаёт иллюзию, что ногтей нет вовсе. Вместо ухоженности — скука и блеклость.
