8 идей окрашивания, которые не требуют частых походов в салон

2:34
Моя семья » Красота и стиль

Обновить образ, не меняя его кардинально, легко. Достаточно пары светлых прядей у лица, и причёска заиграет по-новому. Такой приём называют money piece — акцентная прядь, которая ловит свет и меняет настроение всей укладки.

Девушка с грибным коричневым цветом волос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с грибным коричневым цветом волос

Этот приём когда-то считался дерзким, а сегодня стал универсальным: он работает и в графичных образах, и в нежных естественных вариантах. Всё зависит от того, насколько яркий акцент ты выберешь. Вот 8 идей, которые придадут волосам эффект салонной роскоши.

Натуральный акцент

София Ричи показала, как работает простое решение: пряди у лица чуть светлее основного блонда. В итоге волосы выглядят так, будто их естественно выжгло солнце. Минимум усилий — максимум свежести.

Платиновые всполохи

Пепельный блонд становится выразительнее, если добавить платиновые пряди у лица. Контраст придаёт образу яркость и свежесть. Единственный нюанс — платина требует особого ухода, чтобы сохранять блеск.

Медовая мягкость

Зендея выбирает едва заметные медовые пряди, которые создают эффект внутреннего свечения. Это окрашивание работает только при правильно подобранном тоне — важно учесть оттенок кожи.

В стиле 90-х

Светлые пряди на фоне тёмной базы возвращают нас в моду 90-х. Чтобы не получить "полоски", стилисты добавляют мягкие блики по длине — они сглаживают переход и делают образ современным.

Классический балаяж

Любимый приём Рози Хантингтон-Уайтли — едва заметный переход цвета от корней к концам. Передние пряди подсвечены сильнее, и это создаёт мягкий эффект сияния вокруг лица.

Медный акцент

Зои Дойч демонстрирует, как медные пряди делают тёмные волосы теплее и глубже. Оттенок напоминает свет заката и идеально подчёркивает каштановые и рыжие тона.

Карамельные перышки

У Дрю Бэрримор карамельные блики вокруг лица смягчают черты и придают волосам "теплый ореол". Такой приём отлично подходит брюнеткам, добавляя объёма и глубины цвету.

Карамельный блонд

Дженнифер Лопес давно доказала, что этот оттенок универсален. Он идёт и тёмно-русым, и каштановым волосам, создавая мягкое свечение вокруг лица и деликатный контраст.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 



Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
