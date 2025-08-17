Шелушение после загара: маленькая деталь, которая меняет всё

Шелушение после загара: шаги, которые спасут кожу

Шелушение после загара — знакомая многим проблема. Но за этим неприятным явлением стоит больше, чем просто эстетический дефект: это сигнал, что кожа получила ожог и требует срочного внимания.

Почему кожа начинает шелушиться

Организм запускает процесс самовосстановления. Повреждённые ультрафиолетом клетки эпидермиса отмирают и постепенно отслаиваются. Обычно это начинается через 1-2 дня после ожога и может продолжаться до двух недель.

Хорошая новость: правильный уход помогает облегчить состояние и ускорить восстановление.

Шаг 1. Холодные компрессы

Первое средство — прохладные, но не ледяные компрессы. Смочите мягкую ткань в воде или настое ромашки и приложите к коже. Это уменьшит воспаление, снизит боль и сохранит влагу.

Шаг 2. Глубокое увлажнение

Сухая и стянутая кожа требует особого ухода. Подойдут гели с алоэ вера, лосьоны с гиалуроновой кислотой или глицерином. Они быстро снимают зуд и возвращают мягкость.

Шаг 3. Никакого скрабирования

Не пытайтесь самостоятельно счищать шелушащиеся участки. Это может оставить рубцы и даже вызвать инфекцию. Лучше подождать и использовать щадящие средства с ферментами или мягкий массаж губкой, когда кожа начнёт обновляться.

Шаг 4. Питание и вода

То, что вы едите, влияет на скорость заживления. Ягоды, морковь, зелёный чай и другие продукты с антиоксидантами помогают восстановлению клеток. А достаточное количество воды поддерживает естественное увлажнение изнутри.

Шаг 5. Защита от новых ожогов

После повреждения кожа особенно уязвима. Избегайте солнца хотя бы неделю, используйте кремы с высоким SPF даже в пасмурные дни и носите лёгкую хлопковую одежду.

Уточнения

