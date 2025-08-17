Волосы без мытья живут двойной жизнью — от сияния до катастрофы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:04
Моя семья » Красота и стиль

Представьте: хвост собран наспех, шапка на голове или уверенность в стиле "и так сойдёт". Мы все там были. Но что на самом деле происходит с волосами, если неделю обходиться без шампуня?

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg
Девушка моет голову

Доктор Стивен Лайн, косметолог и пресс-секретарь Американской косметологической ассоциации, отвечает прямо:

"Не мыть волосы более недели может быть как хорошим, так и плохим — всё зависит от кожи головы и типа волос".

Когда волосы только выигрывают

Если у вас волнистые, сухие или вьющиеся волосы, они могут выглядеть даже лучше. Кожа головы выделяет масла, которые действуют как натуральная маска: волосы становятся мягкими и блестящими, будто после ухода в салоне. Иногда эффект напоминает кадры с Pinterest — сияние без флаконов и силиконов.

А когда лучше не экспериментировать

Тем, у кого жирная кожа головы, такой эксперимент оборачивается тяжёлой прядью, которая липнет и теряет объём. И дело не только в внешнем виде.


"Влажная, наполненная остатками среда может быть питательной средой для бактерий и грибков", — предупреждает доктор Лайн.

В итоге это приводит к зуду, шелушению и даже выпадению волос.

Неожиданные враги здоровых волос

Стресс, питание, общее состояние организма и… слишком частое мытьё. Да, чрезмерное использование шампуня может разрушать баланс кожи головы, делая волосы ломкими. Ирония в том, что желание их "спасти" только усугубляет проблему.

Где золотая середина

Отказ от шампуня ради "натуральности" может казаться заманчивым. Но идеальный уход — это адаптация под себя. Для одних неделя без мытья проходит без последствий, для других — это путь к зудящей коже и потере свежести. Главное правило: равновесие. Иногда стоит сделать паузу, а иногда — вовремя взять сухой шампунь и спасти день.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
