Аргановое масло: 15 способов преобразить вашу красоту — традиционные и неожиданные способы применения

Аргановое масло заменяет косметику для лица, губ и волос

Если у вас дома есть флакончик арганового масла, вы держите в руках не просто косметический продукт, а настоящее сокровище. Это масло, известное как "жидкое золото", содержит множество полезных веществ, таких как витамин Е, жирные кислоты и антиоксиданты. Они помогают бороться с признаками старения, поддерживают эластичность и питание кожи, а также укрепляют её защитный барьер.

Аргановое масло — это многофункциональное средство, которое может заменить несколько косметических продуктов в вашей ванной комнате.

Эффективное средство для снятия макияжа. Аргановое масло легко справляется с любым макияжем, оставаясь при этом нежным для кожи. Благодаря содержанию витамина Е и жирных кислот, оно восстанавливает кожный барьер и питает кожу вокруг глаз, предотвращая появление морщин. Просто нанесите несколько капель на ватный диск и аккуратно протрите лицо, избегая области вокруг глаз. Естественное сияние кожи. Несколько капель арганового масла на скулах, ключицах или ногах придадут вашей коже здоровое сияние без жирного блеска. Это отличный способ вернуть коже естественное сияние в холодное время года. Уход за волосами и кожей головы. Массаж кожи головы с аргановым маслом стимулирует кровообращение, питает корни волос и способствует их росту. Нанесите немного масла на волосы, чтобы уменьшить пушистость и придать блеск. В отличие от силиконовых сывороток, аргановое масло глубоко питает волосы, а не просто обволакивает их. Борьба с растяжками. Регулярный массаж кожи с аргановым маслом после душа повышает её эластичность и помогает уменьшить растяжки. Витамин Е и жирные кислоты омега-9 в составе масла делают кожу более упругой и здоровой. Смешивание с кремовыми румянами. Добавьте каплю арганового масла к пудровым румянам, чтобы создать кремообразную текстуру. Наносите смесь пальцами или кистью для естественного эффекта увлажнения. Основа для эфирных масел. Аргановое масло идеально подходит для создания ароматерапевтических смесей. Однако помните, что эфирные масла должны составлять не более 2% от общего объёма смеси. Лаванда успокаивает, а чайное дерево помогает при проблемах с кожей. Индивидуальный пилинг. Смешайте аргановое масло с сахаром, кофе или морской солью, чтобы получить натуральный скраб. Он не только удаляет омертвевшие клетки кожи, но и питает её. Уход за кутикулой. Нанесите каплю масла на кутикулу и сделайте лёгкий массаж вокруг ногтей. Это предотвращает сухость и растрескивание, а также способствует росту ногтей. Масло быстро впитывается, поэтому ваши руки сразу готовы к использованию. Бальзам для губ. Аргановое масло увлажняет и питает губы, не оставляя ощущения липкости. Оно идеально подходит в качестве основы под помаду или SOS-средства после отшелушивания. Более того, масло съедобно и используется в марокканской кухне. Защита при бритье. Нанесите немного арганового масла на кожу перед бритьём, чтобы смягчить её и предотвратить раздражение. После бритья масло успокаивает кожу и ускоряет её регенерацию. Праймер под SPF. Добавьте несколько капель арганового масла под солнцезащитный крем, чтобы подготовить кожу к равномерному нанесению SPF и придать ей эластичность. Ночной уход за руками. Нанесите несколько капель арганового масла на ночной крем и наденьте хлопчатобумажные перчатки. Утром ваши руки будут мягкими и ухоженными. Увлажняющая ванна. Добавьте две столовые ложки арганового масла в ванну, чтобы превратить обычное купание в расслабляющий ритуал. Масло питает кожу, и после ванны можно не использовать лосьон. Тени для век с эффектом "влажного" макияжа. Смешайте аргановое масло с пудровыми тенями, чтобы создать эффект "влажного" макияжа. Это придаст глазам блеск и выразительность. Полоскание рта для здоровья дёсен. Полоскание рта аргановым маслом в течение 10 минут помогает уменьшить количество бактерий, освежить дыхание и укрепить дёсны. Хотя кокосовое масло чаще используется для этой цели, аргановое масло мягче по вкусу и также эффективно, пишет zpravy.tiscali.cz.

Аргановое масло — это универсальный продукт, который может заменить множество косметических средств. Оно увлажняет, восстанавливает, питает и защищает кожу и волосы, оставаясь при этом натуральным и безопасным. Попробуйте использовать аргановое масло в своём уходе, и вы удивитесь, насколько оно может облегчить вашу косметичку.

Арга́новое ма́сло — растительное масло, изготавливаемое из плодов аргании (лат. Sideroxylon spinosum, syn. Argania spinosa).



