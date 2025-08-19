Стоп-лист для волос: дерматолог назвала 6 ингредиентов в шампунях, от которых нужно бежать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Главный технолог-разработчик бренда Krassa и молекулярный биолог Юлия Дробышева поделилась информацией о составе шампуней и их влиянии на здоровье волос и кожи головы.

Эксперт указала на несколько компонентов, которых следует избегать при выборе шампуня:

  1. Силиконы (Dimethicone, Cyclomethicone, Amodimethicone): создают на волосах и коже головы непроницаемую пленку, что может приводить к временному блеску и гладкости, но также блокировать волосяные фолликулы и способствовать выпадению волос. Они могут утяжелять тонкие волосы и усугублять проблемы у людей с жирной кожей головы.
  2. Агрессивные ПАВы (SLS — Sodium Lauryl Sulfate, ALS — Ammonium Lauryl Sulfate, ALES — Ammonium Laureth Sulfate): могут обезжиривать кожу головы, разрушать естественный липидный барьер, вызывая сухость, зуд, перхоть и повышенную ломкость волос. SLES (Sodium Laureth Sulfate) считается менее агрессивным, но и он способен вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей.
  3. Парабены: могут провоцировать аллергические реакции и вызывать дискуссии о возможном влиянии на гормональную систему.
  4. Формальдегид и его доноры (DMDM Hydantoin, Quaternium-15, Imidazolidinyl Urea): могут повреждать структуру волос и вызывать аллергические реакции.
  5. DEA (Diethanolamine), TEA (Triethanolamine), MEA, Cocamide DEA: могут вызывать сухость и дерматиты. При определенных условиях (высокая температура, свет, взаимодействие с нитритами) они могут образовывать нитрозамины, которые являются канцерогенами.
  6. Отдушки (ароматизаторы): часто содержат смесь десятков химических соединений, которые могут провоцировать аллергические реакции и раздражение кожи. Для фиксации аромата иногда используются фталаты (DBP, BBP, DEHP), которые могут негативно влиять на гормональную систему, сообщает Газета.Ru.

Для снижения потенциальных рисков Дробышева рекомендует:

  • Внимательно изучать состав шампуня, обращая внимание на первые 5 ингредиентов, которые составляют около 80% продукта.
  • Отдавать предпочтение шампуням с пометками "Sulfate-Free" (без сульфатов), "Silicone-Free" (без силиконов), "Paraben-Free" (без парабенов).
  • Избегать SLS/SLES, парабенов и формальдегид-выделяющих консервантов.
  • Проводить тест на чувствительность: нанести немного шампуня на сгиб локтя или за ухо на 24-48 часов перед первым использованием, чтобы убедиться в отсутствии индивидуальной реакции.

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
