Стоп-лист для волос: дерматолог назвала 6 ингредиентов в шампунях, от которых нужно бежать

Эксперт указала на несколько компонентов, которых следует избегать при выборе шампуня:
Силиконы (Dimethicone, Cyclomethicone, Amodimethicone): создают на волосах и коже головы непроницаемую пленку, что может приводить к временному блеску и гладкости, но также блокировать волосяные фолликулы и способствовать выпадению волос. Они могут утяжелять тонкие волосы и усугублять проблемы у людей с жирной кожей головы.
Агрессивные ПАВы (SLS — Sodium Lauryl Sulfate, ALS — Ammonium Lauryl Sulfate, ALES — Ammonium Laureth Sulfate): могут обезжиривать кожу головы, разрушать естественный липидный барьер, вызывая сухость, зуд, перхоть и повышенную ломкость волос. SLES (Sodium Laureth Sulfate) считается менее агрессивным, но и он способен вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей.
Парабены: могут провоцировать аллергические реакции и вызывать дискуссии о возможном влиянии на гормональную систему.
Формальдегид и его доноры (DMDM Hydantoin, Quaternium-15, Imidazolidinyl Urea): могут повреждать структуру волос и вызывать аллергические реакции.
DEA (Diethanolamine), TEA (Triethanolamine), MEA, Cocamide DEA: могут вызывать сухость и дерматиты. При определенных условиях (высокая температура, свет, взаимодействие с нитритами) они могут образовывать нитрозамины, которые являются канцерогенами.
Отдушки (ароматизаторы): часто содержат смесь десятков химических соединений, которые могут провоцировать аллергические реакции и раздражение кожи. Для фиксации аромата иногда используются фталаты (DBP, BBP, DEHP), которые могут негативно влиять на гормональную систему, сообщает Газета.Ru.
Для снижения потенциальных рисков Дробышева рекомендует:
Внимательно изучать состав шампуня, обращая внимание на первые 5 ингредиентов, которые составляют около 80% продукта.