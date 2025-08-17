Волосы без объема? Эти трюки спасут ситуацию

Будем честны: у каждого бывают дни, когда волосы уже не свежие, а времени на полноценное мытьё и укладку нет. Хорошая новость в том, что жирные волосы могут стать отличной основой для стильной причёски. Немного текстуры, пара хитростей — и даже четвёртый день без мытья превращается в удачный hair-day.
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летние прически
Сухой шампунь — база Главный помощник — сухой шампунь. Наносите его прямо на корни, слой за слоем, оставьте на пару минут, затем прочешите. Щётка с натуральной щетиной распределит масло по длине и вернёт блеск.
Горячий воздух и щипцы Лёгкое прогревание феном или щипцами для завивки оживляет пряди и делает их послушнее. Такой "мини-фен" помогает добавить объём и быстро уложить волосы.
Хвост с апгрейдом Простой хвост легко превратить в стильный. Попробуйте силиконовые кольца Pony-O или добавьте аксессуары — и привычная укладка станет выглядеть салонной.
Гладкий пучок Соберите волосы в низкий хвост, используйте технику "верёвочной косы", а затем сверните в аккуратный пучок. Лак для фиксации — и образ готов.
Шарфы и платки Шарф в волосах — не только удобно, но и модно. Его можно вплести в косу или использовать как повязку, создавая летний, богемный образ.
Минимализм Центральный пробор и низкий гладкий хвостик — решение для тех, у кого совсем нет времени. Пара штрихов геля и стильная заколка превращают прическу в универсальный вариант "на все случаи".
Двойной пучок Разделите волосы на два хвоста, не вытягивая их до конца. Петли переплетите друг с другом и закрепите. Результат — объёмный пучок, будто из салона.
Уточнения
