Кожные наросты исчезают: простой метод прямо на кухне

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Маленькие мягкие наросты на коже часто появляются там, где их совсем не ждут: на шее, подмышками, между грудью или на спине. Они не опасны и не заразны, но могут мешать и портить настроение. Многие хотят избавиться от них по эстетическим причинам или просто потому, что они цепляются за одежду и украшения.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Хотя дерматолог — самый надёжный вариант, существуют и домашние методы, которые помогают убрать эти образования без боли и затрат.

Три проверенных способа

Масло чайного дерева и витамин Е

Комбинация этих средств известна антимикробным действием. Достаточно смешать несколько капель масел, нанести на нарост ватным тампоном и закрепить пластырем на 15-20 минут. Повторять ежедневно до исчезновения образования.

Яблочный уксус

Разбавьте чайную ложку уксуса двумя столовыми ложками воды, смочите ватный диск и приложите к коже на 20 минут. Делайте это дважды в день. Обычно результат заметен через 3-4 недели.

Чеснок

Измельчённые зубчики наносят на нарост, фиксируют повязкой и оставляют на полчаса. Процедуру повторяют ежедневно. Запах — не самый приятный, но эффект стоит ожидания.

Когда стоит обратиться к врачу

Домашние методы подходят только для маленьких и безболезненных образований. Если есть сомнения в диагнозе, появляется раздражение, боль или рост меняется, лучше не экспериментировать. Врачи используют:

  • криотерапию (заморозка жидким азотом),
  • электрокоагуляцию,
  • лазерное удаление,
  • хирургическое иссечение.

И главное правило — никогда не пытайтесь срезать нарост самостоятельно. Это риск инфекции и серьёзных осложнений.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
