Обычные привычки, которые крадут упругость кожи

Морщины могут появиться гораздо раньше, чем мы привыкли думать. Уже в 20-30 лет кожа некоторых людей начинает покрываться тонкими линиями, хотя естественное старение ещё далеко. Эти признаки называют ранними морщинами, и их появление связано не только с возрастом.
Главная причина морщин — снижение выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Эти вещества отвечают за упругость, эластичность и увлажнённость кожи. Когда их становится меньше, кожа сохнет, истончается и становится более хрупкой. Морщины становятся заметнее, а ткани постепенно теряют тонус.
Ранние, или преждевременные, морщины появляются задолго до естественного старения. Это может быть результатом генетики, но чаще виноваты внешние факторы и образ жизни. Такие морщины выглядят как тонкие линии, иногда достаточно глубокие, и сигнализируют о том, что кожа быстрее теряет влагу и защитные свойства.
Забота о коже — это не борьба с возрастом, а умение сохранить её здоровье и красоту на долгие годы.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
