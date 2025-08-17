Обычные привычки, которые крадут упругость кожи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Морщины могут появиться гораздо раньше, чем мы привыкли думать. Уже в 20-30 лет кожа некоторых людей начинает покрываться тонкими линиями, хотя естественное старение ещё далеко. Эти признаки называют ранними морщинами, и их появление связано не только с возрастом.

Женщина выполняет упражнения для лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина выполняет упражнения для лица

Почему кожа теряет упругость

Главная причина морщин — снижение выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Эти вещества отвечают за упругость, эластичность и увлажнённость кожи. Когда их становится меньше, кожа сохнет, истончается и становится более хрупкой. Морщины становятся заметнее, а ткани постепенно теряют тонус.

Что такое ранние морщины

Ранние, или преждевременные, морщины появляются задолго до естественного старения. Это может быть результатом генетики, но чаще виноваты внешние факторы и образ жизни. Такие морщины выглядят как тонкие линии, иногда достаточно глубокие, и сигнализируют о том, что кожа быстрее теряет влагу и защитные свойства.

4 фактора, которые ускоряют появление морщин

  1. Солнце и ультрафиолет. Излучение разрушает коллаген и эластин, а солярий наносит коже тот же вред, что и прямые солнечные лучи.
  2. Курение и загрязнение воздуха. Никотин сужает сосуды, ухудшая кровоснабжение кожи, а токсичные вещества дыма и смога разрушают её структуру.
  3. Стресс. Постоянное напряжение повышает уровень кортизола, который разрушает важные белки и ускоряет старение.
  4. Неправильное питание. Дефицит витаминов и избыток сахара или быстрых углеводов вредят коже, делая её менее эластичной.

Как замедлить процесс

  • защищайте кожу от солнца с помощью кремов с SPF;
  • увлажняйте её не только снаружи, но и изнутри, поддерживая водный баланс
  • снижайте уровень стресса с помощью отдыха и практик расслабления
  • придерживайтесь здорового питания, обогащённого белками, клетчаткой и полезными жирами;
  • выбирайте уход с кремами и сыворотками, которые поддерживают барьерные функции кожи.

Забота о коже — это не борьба с возрастом, а умение сохранить её здоровье и красоту на долгие годы.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
