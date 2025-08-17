Плазмотерапия: прорыв в косметологии для борьбы с выпадением волос

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Сухость, ломкость и выпадение волос — проблема, знакомая каждой второй девушке. Современная косметология предлагает решение, которое звучит как из научной фантастики. Плазмотерапия стала одним из самых обсуждаемых методов восстановления волос в 2025 году.

Плазмолифтинг
Фото: https://френчбьюти.рф/wp-content/uploads/2025/05/plazma-terapiya-v-krasnogorske.jpg
Плазмолифтинг

Что такое плазмотерапия

Метод основан на использовании собственной плазмы крови, обогащённой тромбоцитами. Этот концентрат вводят в кожу головы, чтобы стимулировать рост новых волос и укрепить луковицы.

Чем она полезна

  • Активирует спящие фолликулы
  • Снижает выпадение
  • Улучшает структуру и блеск волос
  • Подходит как женщинам, так и мужчинам

Когда стоит попробовать

Плазмотерапию рекомендуют при:

  1. Усиленном выпадении
  2. Ослабленных и истончённых волосах
  3. Восстановлении после окрашиваний или химических процедур

Есть ли минусы?

Метод не волшебная палочка: для стойкого результата нужны несколько процедур. Также он неэффективен при полной алопеции. Но в комплексе с уходом плазмотерапия даёт впечатляющий эффект.

Плазмотерапия — это способ подарить волосам вторую жизнь без агрессивной химии. Она работает естественно и запускает внутренние ресурсы организма.

Уточнения

Плазмотерапия и PRP-терапия — методы регенеративной медицины, основанные на использовании аутологичной (собственной) плазмы крови пациента.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
