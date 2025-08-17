Плазмотерапия: прорыв в косметологии для борьбы с выпадением волос

Сухость, ломкость и выпадение волос — проблема, знакомая каждой второй девушке. Современная косметология предлагает решение, которое звучит как из научной фантастики. Плазмотерапия стала одним из самых обсуждаемых методов восстановления волос в 2025 году.
Метод основан на использовании собственной плазмы крови, обогащённой тромбоцитами. Этот концентрат вводят в кожу головы, чтобы стимулировать рост новых волос и укрепить луковицы.
Плазмотерапию рекомендуют при:
Метод не волшебная палочка: для стойкого результата нужны несколько процедур. Также он неэффективен при полной алопеции. Но в комплексе с уходом плазмотерапия даёт впечатляющий эффект.
Плазмотерапия — это способ подарить волосам вторую жизнь без агрессивной химии. Она работает естественно и запускает внутренние ресурсы организма.
Плазмотерапия и PRP-терапия — методы регенеративной медицины, основанные на использовании аутологичной (собственной) плазмы крови пациента.
