Плазмотерапия: прорыв в косметологии для борьбы с выпадением волос

Сухость, ломкость и выпадение волос — проблема, знакомая каждой второй девушке. Современная косметология предлагает решение, которое звучит как из научной фантастики. Плазмотерапия стала одним из самых обсуждаемых методов восстановления волос в 2025 году.

Что такое плазмотерапия

Метод основан на использовании собственной плазмы крови, обогащённой тромбоцитами. Этот концентрат вводят в кожу головы, чтобы стимулировать рост новых волос и укрепить луковицы.

Чем она полезна

Активирует спящие фолликулы

Снижает выпадение

Улучшает структуру и блеск волос

Подходит как женщинам, так и мужчинам

Когда стоит попробовать

Плазмотерапию рекомендуют при:

Усиленном выпадении Ослабленных и истончённых волосах Восстановлении после окрашиваний или химических процедур

Есть ли минусы?

Метод не волшебная палочка: для стойкого результата нужны несколько процедур. Также он неэффективен при полной алопеции. Но в комплексе с уходом плазмотерапия даёт впечатляющий эффект.

Плазмотерапия — это способ подарить волосам вторую жизнь без агрессивной химии. Она работает естественно и запускает внутренние ресурсы организма.

Плазмотерапия и PRP-терапия — методы регенеративной медицины, основанные на использовании аутологичной (собственной) плазмы крови пациента.



