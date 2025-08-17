Новый тренд макияжа: пудры с эффектом блюра заменяют тональный крем и хайлайтеры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тон кожи — первое, что бросается в глаза. Но макияж не всегда должен выглядеть тяжело. Пудры с эффектом блюра создают ту самую бархатную кожу, словно отфотошопленную, но без фильтров.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Что такое «блюр-эффект»

Блюр-пудра работает как мягкий фильтр: рассеивает свет, сглаживает поры и мелкие морщинки. Лицо выглядит свежим, ровным и отдохнувшим — без эффекта маски.

Когда использовать блюр-пудры

  1. Для дневного макияжа вместо плотного тонального слоя.
  2. Для вечернего выхода, чтобы кожа сияла под вспышками.
  3. В качестве финального штриха, закрепляющего макияж.

Топовые варианты 2025 года

  • Fenty Beauty Pro Filt’r Instant Retouch Setting Powder — лёгкая вуаль с эффектом soft-focus.
  • Givenchy Prisme Libre Loose Powder — легендарная пудра, создающая невесомое сияние.
  • Kiko Milano Invisible Touch Face Fixing Powder — доступный вариант с хорошим блюрингом.

Советы по нанесению

Используйте пушистую кисть, двигаясь лёгкими круговыми движениями. Не переборщите: тонкий слой даст естественный эффект.

Пудры с эффектом блюра — это must-have для тех, кто хочет выглядеть идеально без усилий. Они не маскируют, а подчёркивают естественную красоту.

Уточнения

Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи, ранее средство для порошения волос на голове и париков.

