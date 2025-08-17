Новый тренд макияжа: пудры с эффектом блюра заменяют тональный крем и хайлайтеры

Тон кожи — первое, что бросается в глаза. Но макияж не всегда должен выглядеть тяжело. Пудры с эффектом блюра создают ту самую бархатную кожу, словно отфотошопленную, но без фильтров.
Блюр-пудра работает как мягкий фильтр: рассеивает свет, сглаживает поры и мелкие морщинки. Лицо выглядит свежим, ровным и отдохнувшим — без эффекта маски.
Используйте пушистую кисть, двигаясь лёгкими круговыми движениями. Не переборщите: тонкий слой даст естественный эффект.
Пудры с эффектом блюра — это must-have для тех, кто хочет выглядеть идеально без усилий. Они не маскируют, а подчёркивают естественную красоту.
Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи, ранее средство для порошения волос на голове и париков.
