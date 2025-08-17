Праймеры для ресниц с кератином: секрет визажистов для стойкого макияжа и здоровых ресниц

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Красивые ресницы давно стали неотъемлемой частью макияжа. Но мало кто знает, что подготовка играет не меньшую роль, чем тушь. Праймеры с кератином не только усиливают эффект туши, но и заботятся о ресницах, укрепляя их с каждой процедурой.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Что такое праймер для ресниц

Праймер — это база под тушь, которая наносится первым слоем. С кератином он работает ещё эффективнее: обволакивает ресницы, создаёт плотность и одновременно ухаживает.

Почему кератин — ключевой ингредиент

Кератин — это белок, из которого состоят волосы и ресницы. В составе праймера он помогает:

  • Укреплять ресничные стержни
  • Предотвращать ломкость
  • Добавлять блеск и упругость

Такой праймер не только визуально увеличивает объём, но и работает на долгосрочный результат.

Как использовать правильно

  1. Наносите праймер перед тушью тонким слоем.
  2. Дайте ему слегка подсохнуть — 30–40 секунд.
  3. Покройте ресницы тушью для объёма или удлинения.

Идеальный вариант для ежедневного ухода и вечернего макияжа.

Лучшие бренды 2025 года

  • Lancôme Cils Booster XL с кератином — культовый вариант для выразительного взгляда.
  • L’Oréal Paris Lash Primer с кератиновым комплексом — доступный и эффективный.
  • Dior Diorshow Maximizer 3D — ухаживающая база премиум-класса.

Праймеры с кератином — это сочетание ухода и макияжа. Они делают ресницы не только красивыми в моменте, но и здоровыми в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
