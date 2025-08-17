Праймеры для ресниц с кератином: секрет визажистов для стойкого макияжа и здоровых ресниц

Красивые ресницы давно стали неотъемлемой частью макияжа. Но мало кто знает, что подготовка играет не меньшую роль, чем тушь. Праймеры с кератином не только усиливают эффект туши, но и заботятся о ресницах, укрепляя их с каждой процедурой.
Праймер — это база под тушь, которая наносится первым слоем. С кератином он работает ещё эффективнее: обволакивает ресницы, создаёт плотность и одновременно ухаживает.
Кератин — это белок, из которого состоят волосы и ресницы. В составе праймера он помогает:
Такой праймер не только визуально увеличивает объём, но и работает на долгосрочный результат.
Идеальный вариант для ежедневного ухода и вечернего макияжа.
Праймеры с кератином — это сочетание ухода и макияжа. Они делают ресницы не только красивыми в моменте, но и здоровыми в долгосрочной перспективе.
Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.
