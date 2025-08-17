Тонкие волосы преобразятся: нужна всего лишь эта простая маска из хны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:23
Красота и стиль

Хна давно известна как натуральный краситель, но мало кто знает, что она способна работать и без изменения оттенка волос. Бесцветная хна — это кладезь ухода для укрепления, блеска и плотности локонов. Такие маски становятся настоящим спасением для тех, кто мечтает о здоровой шевелюре без риска «рыжины».

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы

Что такое бесцветная хна

В отличие от привычной окрашивающей хны, бесцветная изготавливается из растения кассия. Она не придаёт цвет, но насыщает волосы минералами, делает их более плотными и упругими.

Польза для волос

  • Укрепляет корни и стимулирует рост
  • Добавляет объём и густоту
  • Регулирует жирность кожи головы
  • Придаёт блеск и гладкость

Как использовать маски

Бесцветную хну заливают горячей водой до состояния густой кашицы и наносят на чистые влажные волосы. Держать смесь стоит 20–40 минут, затем тщательно смыть. Для усиленного эффекта можно добавить масла (кокосовое, жожоба) или кефир.

Кому подойдёт

Такие маски идеально подходят обладательницам тонких, тусклых или склонных к жирности волос. Главное правило — использовать не чаще раза в неделю, чтобы избежать пересушивания.

Уточнения

Хна — краска из высушенных листьев лавсонии неколючей.

