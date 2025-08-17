Тонкие волосы преобразятся: нужна всего лишь эта простая маска из хны

Хна давно известна как натуральный краситель, но мало кто знает, что она способна работать и без изменения оттенка волос. Бесцветная хна — это кладезь ухода для укрепления, блеска и плотности локонов. Такие маски становятся настоящим спасением для тех, кто мечтает о здоровой шевелюре без риска «рыжины».
В отличие от привычной окрашивающей хны, бесцветная изготавливается из растения кассия. Она не придаёт цвет, но насыщает волосы минералами, делает их более плотными и упругими.
Бесцветную хну заливают горячей водой до состояния густой кашицы и наносят на чистые влажные волосы. Держать смесь стоит 20–40 минут, затем тщательно смыть. Для усиленного эффекта можно добавить масла (кокосовое, жожоба) или кефир.
Такие маски идеально подходят обладательницам тонких, тусклых или склонных к жирности волос. Главное правило — использовать не чаще раза в неделю, чтобы избежать пересушивания.
Хна — краска из высушенных листьев лавсонии неколючей.
