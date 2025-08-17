Диета для густых волос: продукты с биотином, которые должны быть в меню

Густые, блестящие волосы — мечта, которая часто упирается в банальную нехватку витаминов. Один из главных помощников красоты — биотин, или витамин B7. Он отвечает за рост волос, их прочность и сияние, и получить его можно не только из баночек, но и прямо с тарелки.
Биотин участвует в обмене аминокислот, которые отвечают за выработку кератина. Без него волосы становятся ломкими, тускнеют и медленнее растут. Регулярное включение в рацион продуктов с витамином B7 помогает поддерживать естественную густоту и здоровье шевелюры.
Биотин лучше работает в связке с белком и полезными жирами. Салат из авокадо с орехами, тост с яйцом пашот или тарелка киноа с бобами — простые блюда, которые незаметно делают волосы гуще.
Биотин — это не только капсулы из аптеки, а вполне доступный элемент в ежедневном рационе. Делая ставку на продукты с витамином B7, можно подарить волосам густоту и силу без лишних трат.
Биоти́н (кофермент R, иногда называют витамин H, витамин B7) — водорастворимый витамин группы B.
