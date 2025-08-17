Диета для густых волос: продукты с биотином, которые должны быть в меню

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Красота и стиль

Густые, блестящие волосы — мечта, которая часто упирается в банальную нехватку витаминов. Один из главных помощников красоты — биотин, или витамин B7. Он отвечает за рост волос, их прочность и сияние, и получить его можно не только из баночек, но и прямо с тарелки.

Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей

Почему биотин так важен

Биотин участвует в обмене аминокислот, которые отвечают за выработку кератина. Без него волосы становятся ломкими, тускнеют и медленнее растут. Регулярное включение в рацион продуктов с витамином B7 помогает поддерживать естественную густоту и здоровье шевелюры.

Лучшие продукты с биотином

  • Яйца — особенно желток, богатый биотином и белком.
  • Орехи и семена — миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника.
  • Авокадо — источник жиров и витаминов для сияния волос.
  • Бобы и чечевица — идеальны для вегетарианок.
  • Лосось и тунец — двойной эффект: биотин плюс омега-3.

Как включить в рацион

Биотин лучше работает в связке с белком и полезными жирами. Салат из авокадо с орехами, тост с яйцом пашот или тарелка киноа с бобами — простые блюда, которые незаметно делают волосы гуще.

Биотин — это не только капсулы из аптеки, а вполне доступный элемент в ежедневном рационе. Делая ставку на продукты с витамином B7, можно подарить волосам густоту и силу без лишних трат.

Уточнения

Биоти́н (кофермент R, иногда называют витамин H, витамин B7) — водорастворимый витамин группы B.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
