Косметика с витамином K — хит для кожи, склонной к усталости

Витамин K в уходе: секрет против темных кругов и покраснений

Тысячи баночек с надписью «витамин С» или «ретинол» давно прописались на полках красоты, но в 2025 году у них появился новый конкурент. Витамин K тихо, без громкой рекламы, ворвался в состав кремов и сывороток и уже завоевал армию поклонниц.

Что делает витамин K

Витамин K отвечает за микроциркуляцию и укрепление стенок капилляров. В уходовой косметике он особенно ценится за способность бороться с тёмными кругами под глазами, уменьшать покраснения и помогать коже быстрее восстанавливаться. Не случайно его часто включают в кремы для зоны вокруг глаз и сыворотки для чувствительной кожи.

Кому особенно полезен

Тем, кто страдает от купероза или сосудистой сетки.

Девушкам с хроническими синяками под глазами.

Тем, кто хочет ускорить заживление после косметологических процедур.

Витамин K действует мягко, не раздражает и отлично сочетается с другими активами, например, витамином С или ретинолом.

Как включить в уход

Лучший вариант — кремы и сыворотки локального действия. Для зоны вокруг глаз выбирайте средства с концентрацией витамина K около 1–2%. А для борьбы с покраснениями подойдут легкие эмульсии, которые можно использовать ежедневно.

Витамин K — это не маркетинговый трюк, а реальная находка для кожи, склонной к капиллярным проблемам.

Уточнения

Витамин K — групповое название липофильных (жирорастворимых) и гидрофобных витаминов, необходимых для синтеза белков, обеспечивающих нормальный уровень коагуляции крови.



