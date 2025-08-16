Косметика с витамином K — хит для кожи, склонной к усталости

Тысячи баночек с надписью «витамин С» или «ретинол» давно прописались на полках красоты, но в 2025 году у них появился новый конкурент. Витамин K тихо, без громкой рекламы, ворвался в состав кремов и сывороток и уже завоевал армию поклонниц.
Витамин K отвечает за микроциркуляцию и укрепление стенок капилляров. В уходовой косметике он особенно ценится за способность бороться с тёмными кругами под глазами, уменьшать покраснения и помогать коже быстрее восстанавливаться. Не случайно его часто включают в кремы для зоны вокруг глаз и сыворотки для чувствительной кожи.
Витамин K действует мягко, не раздражает и отлично сочетается с другими активами, например, витамином С или ретинолом.
Лучший вариант — кремы и сыворотки локального действия. Для зоны вокруг глаз выбирайте средства с концентрацией витамина K около 1–2%. А для борьбы с покраснениями подойдут легкие эмульсии, которые можно использовать ежедневно.
Витамин K — это не маркетинговый трюк, а реальная находка для кожи, склонной к капиллярным проблемам.
Витамин K — групповое название липофильных (жирорастворимых) и гидрофобных витаминов, необходимых для синтеза белков, обеспечивающих нормальный уровень коагуляции крови.
