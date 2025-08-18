Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кожа скажет спасибо: эти ошибки в уходе за лицом совершает каждая вторая

Почему ваша кожа в плохом состоянии: названы 4 распространённые ошибки в уходе за кожей лица
1:25
Моя семья » Красота и стиль

Специалист по разработке продукции компании Natics Роберт Олах рассказал о распространенных ошибках в уходе за кожей лица.

Девушка увлажняет кожу
Фото: https://i.pinimg.com/originals/72/78/0a/72780ab6906b71ef59adaf24314de6b3.jpg
Девушка увлажняет кожу

Многие не задумываются о правильном уходе за кожей, и это приводит к проблемам. Роберт Олах, эксперт компании Natics, выделяет несколько важных моментов, которые стоит учитывать.

  1. Недостаточное очищение кожи. Пренебрежение умыванием утром и вечером может вызвать множество проблем. Холодная вода помогает сделать кожу упругой и эластичной.
  2. Слишком долгое умывание. Умываться нужно не более 30 секунд. Длительное умывание может привести к сухости, жжению и зуду.
  3. Чрезмерное использование скрабов. Частое отшелушивание может повредить кожу и вызвать воспаление. Вместо этого лучше использовать мягкие эксфолианты с AHA, BHA и PHA кислотами.
  4. Неправильное снятие макияжа. Тоник не удаляет макияж, а только освежает и дезинфицирует кожу. Для снятия макияжа нужно использовать специальные очищающие средства, а затем промокнуть кожу мицеллярным гелем.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете улучшить состояние кожи и сделать ее более здоровой и красивой, уверяет wellandfit.hu.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
