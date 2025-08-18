Лучшие ароматы лета 2025: 13 духов, переносящих в мир чувств и наслаждения

Топ-13 летних ароматов 2025 года: эксперты ELLE раскрывают секреты выбора

4:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперты в мире моды и парфюмерии отлично знают, какие ароматы идеально подходят для лета. Редакторы японской версии ELLE собрали для вас список лучших летних духов 2025 года, основываясь на рекомендациях модных брендов и ведущих парфюмеров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) летний блеск волос

Chance Chanel Eau Splendid. Этот свежий и цветочный аромат с фруктовыми нотами был выпущен в апреле 2025 года. Эксперты считают его отличным выбором для лета, так как он поднимает настроение и делает дни теплее. Hermès Garden on the Nile. Аромат, выпущенный в 2005 году, стал вторым в коллекции Garden Fragrance. Он сочетает запахи свежего зелёного манго, нежного лотоса и элегантного платана, создавая ощущение природной красоты и гармонии. Этот аромат заслуженно считается одним из лучших для летнего сезона. Libre l'Eau Nue от Yves Saint Laurent. Этот цитрусовый и цветочный аромат, созданный на основе сочных фруктов и цветов апельсина, не содержит спирта и подходит для использования как на теле, так и на волосах. Эксперты рекомендуют его для лета, так как он освежает и дарит ощущение летнего благополучия. Aqua Allegoria Rosa Verde от Guerlain. Новый аромат из коллекции Aqua Allegoria, выпущенный в марте 2025 года, сочетает свежие ноты огурца, нежные аккорды розы, японской груши и белого мускуса. Эксперты отмечают, что этот аромат создает ощущение свежести и спокойствия, словно вы находитесь в воде. Tom Ford Neroli Portofino. Этот аромат переносит нас на Средиземное море Итальянской Ривьеры, сочетая тунисский нероли, сицилийский лимон, лаванду, цветы апельсина, розмарин и амбру. Эксперты считают его популярным летом за его освежающие свойства. Maison Margiela Replica Neverending Summer. Новый аромат, выпущенный в июне 2025 года, напоминает типичные ароматы Амальфи и сочетает горькие ноты апельсина, землистый ветивер и пряный имбирь. Эксперты отмечают его свежесть и сияние, идеально подходящее для летнего сезона. Daphne Bouquet. Этот аромат, созданный в сотрудничестве с благотворительной организацией King's Foundation, сочетает запахи цветов дафны, роскошного мускуса и ветивера. Эксперты описывают его как напоминание о туманном саду и лёгком ветерке даже в самый жаркий день. Un Air de Bretagne от L'Artisan Parfumeur. Аромат от парижского бренда L'Artisan Parfumeur, сочетающий нероли и морские водоросли, напоминает о волнах и свежем морском бризе. Эксперты советуют его как для мужчин, так и для женщин. Orange of Capri La Riserva от Acqua di Parma. Этот популярный аромат сочетает аромат апельсинового сока и дикого багульника, напоминая морской бриз с острова Капри. Эксперты отмечают его освежающий и глубокий характер. Drunk Lovers Born To Stand Out. Этот летний аромат от молодого корейского бренда передает ночную сцену с нотками любви и желания. Он сочетает цитрусовые и коньяк, создавая ощущение расслабления. Summer Fragrances от Santa Maria Novella. Водный и цветочный аромат, вдохновлённый фонтанами садов Медичи, начинается с прозрачной верхней ноты, переходя к цветочным аккордам в сердце и завершаясь нежной базовой нотой. Эксперты описывают его как прогулку вокруг журчащего фонтана. Pure Musc For Her от Narciso Rodriguez. Этот аромат из серии For Her сочетает чистоту и чувственность, становясь одним из лучших летних парфюмерных композиций. Эксперты отмечают его популярность и лёгкий мускусный аромат. Mandarin Carnival от The Merchant of Venice. Вдохновлённый эфирными маслами и сырьём венецианских купцов, этот аромат сочетает мандарин и тамаринд, создавая экзотический и таинственный букет, напоминающий о Сицилии.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.