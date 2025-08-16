Энзимная пудра: безопасный способ умывания для чувствительной кожи

Забудьте про гели и пенки: энзимная пудра завоёвывает косметички

Умывание в 2025 году перестало быть просто рутиной. Энзимные пудры — новый бьюти-хит, который обещает мягкое очищение и сияющую кожу без пересушивания. Этот тренд уже уверенно вытесняет привычные гели и пенки, завоёвывая полки косметических магазинов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Пенка для умывания

Что такое энзимная пудра?

Энзимная пудра — это порошок, который при контакте с водой превращается в нежную пену. В её составе — ферменты, чаще всего папаин или бромелайн, которые мягко растворяют ороговевшие клетки и очищают поры. В отличие от скрабов, средство действует деликатно, не травмируя кожу.

Почему это тренд 2025 года

Главное преимущество — универсальность. Энзимные пудры подходят даже для чувствительной кожи и идеально вписываются в концепцию мягкого ухода. Бьюти-эксперты отмечают, что такой формат становится маст-хэвом: компактная упаковка, гигиеничность и возможность путешествовать без риска разлитого геля.

Как правильно использовать

Насыпьте половину чайной ложки в ладонь. Добавьте немного воды и разотрите до появления пены. Нанесите на влажное лицо и помассируйте 30 секунд. Смойте тёплой водой и завершите уход кремом.

В 2025 году этот продукт обещает стать обязательным элементом косметички каждой девушки.

Уточнения

Ферме́нты или энзи́мы, — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.



