Уксус в бутылке против седины: летний эксперимент с шокирующим результатом

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Седина часто приходит неожиданно, и не всегда она связана с возрастом. Летом волосы особенно подвержены повреждениям — солнце, солёный морской воздух и жёсткая вода ускоряют процесс появления серебристых прядей. Но есть одно простое средство, которое веками использовалось в быту и вновь набирает популярность — яблочный уксус.

яблочный уксус
Фото: pxhere
яблочный уксус

Почему именно летом седина заметнее

Жаркое солнце разрушает меланин — пигмент, отвечающий за цвет волос. Волосы становятся сухими, ломкими, теряют блеск, и на их фоне седина бросается в глаза ещё сильнее. Именно поэтому важно не только ухаживать за кожей, но и уделять внимание волосам.

Что делает яблочный уксус

Регулярное использование яблочного уксуса помогает восстановить естественный баланс кожи головы, укрепить корни и сделать волосы более устойчивыми к внешним воздействиям. Его кислоты мягко очищают, удаляя остатки средств для укладки и известковые отложения. В результате волосы становятся гладкими, лучше отражают свет и выглядят ярче — даже седина становится менее заметной.

Как применять средство правильно

Для ухода достаточно развести уксус водой в пропорции 1:2 и использовать раствор как ополаскиватель после мытья головы. Чтобы усилить эффект, можно добавить несколько капель эфирного масла розмарина или лаванды. Такая смесь не только укрепит волосы, но и подарит им приятный аромат.

Дополнительные бонусы

Помимо воздействия на седину, яблочный уксус улучшает кровообращение кожи головы, снижает жирность и помогает бороться с перхотью. А главное — это полностью натуральный продукт, который можно использовать без риска для здоровья.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
