Ожог или бронза? Летние привычки, которые превращают кожу в бумагу

Красивый бронзовый оттенок кожи кажется символом здоровья и отдыха. Но за ним часто скрываются опасные заблуждения, которые могут стоить коже молодости и даже здоровья.

Жара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жара

Миф 1. "Загар защищает от ожогов"

Многие думают, что уже загорелая кожа меньше страдает от солнца. На самом деле загар — это реакция кожи на повреждение. Даже лёгкий бронзовый оттенок говорит о том, что клетки уже получили дозу ультрафиолета и начали вырабатывать меланин в защитных целях. Но от новых ожогов это не спасает.

Миф 2. "Солнце полезно для кожи"

Конечно, под воздействием солнечных лучей организм вырабатывает витамин D. Но достаточно всего нескольких минут в день. Долгие часы под солнцем не приносят пользы, а увеличивают риск фотостарения и рака кожи.

Миф 3. "Ожог быстро проходит"

Краснота и болезненные ощущения могут исчезнуть за пару дней, но это не значит, что кожа восстановилась. На клеточном уровне ожог оставляет "шрам", который со временем накапливается и повышает риск серьёзных заболеваний.

Миф 4. "Солнцезащитный крем даёт полную защиту"

Даже самый качественный SPF не превращает кожу в "непроницаемую броню". Крем нужно обновлять каждые два часа, особенно после купания. И главное — он не отменяет правил: избегать солнца в часы пик и носить одежду, закрывающую тело.

Солнце — это не враг, но и не друг. Всё зависит от того, насколько мы готовы отказаться от мифов и научиться пользоваться защитой правильно.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
