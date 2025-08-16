Ожог или бронза? Летние привычки, которые превращают кожу в бумагу

Красивый бронзовый оттенок кожи кажется символом здоровья и отдыха. Но за ним часто скрываются опасные заблуждения, которые могут стоить коже молодости и даже здоровья.
Многие думают, что уже загорелая кожа меньше страдает от солнца. На самом деле загар — это реакция кожи на повреждение. Даже лёгкий бронзовый оттенок говорит о том, что клетки уже получили дозу ультрафиолета и начали вырабатывать меланин в защитных целях. Но от новых ожогов это не спасает.
Конечно, под воздействием солнечных лучей организм вырабатывает витамин D. Но достаточно всего нескольких минут в день. Долгие часы под солнцем не приносят пользы, а увеличивают риск фотостарения и рака кожи.
Краснота и болезненные ощущения могут исчезнуть за пару дней, но это не значит, что кожа восстановилась. На клеточном уровне ожог оставляет "шрам", который со временем накапливается и повышает риск серьёзных заболеваний.
Даже самый качественный SPF не превращает кожу в "непроницаемую броню". Крем нужно обновлять каждые два часа, особенно после купания. И главное — он не отменяет правил: избегать солнца в часы пик и носить одежду, закрывающую тело.
Солнце — это не враг, но и не друг. Всё зависит от того, насколько мы готовы отказаться от мифов и научиться пользоваться защитой правильно.
Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
