Жир на животе тает быстрее, чем мороженое на солнце — секрет в одном движении

Врачи назвали простое упражнение для снижения жира на животе — быстрая ходьба
Моя семья » Красота и стиль

Многие уверены, что убрать живот можно только изнурительными тренировками и строгими диетами. Но врачи утверждают обратное: иногда достаточно регулярной, но совсем не экстремальной активности.

Сантиметровая лента
Фото: https://i.pinimg.com/736x/2c/0d/79/2c0d79a409bf510e860adfce1c8396ba.jpg
Сантиметровая лента

Что действительно работает

Врач объясняет, что для снижения жира в области живота идеально подходит быстрая ходьба. Это простое движение задействует крупные группы мышц, ускоряет обмен веществ и способствует эффективному сжиганию калорий.

"Быстрая ходьба активизирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение и запускает процессы, которые помогают быстрее расходовать жировые запасы", — отмечает специалист.

Почему именно ходьба

  • Доступность. Ходить можно в любом месте и без специального оборудования.
  • Минимальная нагрузка на суставы. В отличие от бега, ходьба бережно воздействует на колени и позвоночник.
  • Регулярность. Включить пешие прогулки в повседневный ритм проще, чем заставить себя идти в спортзал.

Как правильно выполнять

Для заметного результата важно придерживаться определённого ритма. Врач рекомендует:

  • Ходить не менее 30 минут в день;
  • Поддерживать умеренно быстрый темп, при котором дыхание учащается, но вы всё ещё можете говорить;
  • Стараться ежедневно проходить не менее 7-10 тысяч шагов.

Дополнительный эффект

Помимо уменьшения жировых отложений, регулярная ходьба улучшает сон, снижает уровень стресса и повышает общий тонус организма. Это простой, но рабочий способ укрепить здоровье и фигуру без сложных программ.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
