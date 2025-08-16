Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
По данным туристических гидов, Бурдж-Халифа в Дубае перерабатывает 15 млн литров воды в год
Тренеры: в тренажёрном зале важно начинать с разминки и соблюдать правила безопасности
Собаки следуют за хозяином из-за инстинкта стайности и тревоги разлуки
Что такое JDM: отличия японских авто для внутреннего рынка от экспортных
Для приготовления вафель из кабачков, лука и чеснока используют духовку или вафельницу
Сухие перья лука допустимо компостировать при глубоком закапывании
Тесты 2025 года показали различия между порошковыми и жидкими моющими средствами
Трамп хочет купить долю в Intel: США готовятся к технологической революции
Дом Киркорова оказался рядом с эпицентром крупного пожара в Подмосковье

Лак для ногтей держится неделями? Всё решает один невидимый шаг

Мастера маникюра советуют обезжиривать ногти для продления стойкости покрытия
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Ты наверняка замечала: только нанесла новый слой, а уже через пару дней покрытие скалывается и выглядит неаккуратно. При этом цена лака почти не играет роли. Главный секрет — в подготовке ногтей и уходе после маникюра.

Здоровые ногти
Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg
Здоровые ногти

Ошибки, которые сокращают стойкость лака

  • Гладкая или жирная поверхность. Если ноготь не обезжирен и не матирован, даже лучший лак не зафиксируется.
  • Частый контакт с водой и химией. Моющее средство и длительное замачивание делают слой хрупким.
  • Использование ногтей как инструмента. Открывание упаковок или соскребание наклеек создают микротрещины, которые быстро приводят к сколам.

Подготовка перед нанесением

Сначала слегка матируй поверхность полировочным блоком. Обязательно обезжирь ногти, убери остатки крема или масла. Кутикулу лучше аккуратно отодвинуть — это предотвратит подъем покрытия у края.

Уход после маникюра

  • Надевай перчатки при уборке и мытье посуды.
  • Увлажняй кутикулу и кожу рук питательным маслом или кремом.
  • Выбирай светлые оттенки — они делают отросший ноготь менее заметным.

BIAB: укрепление в помощь

Builder In A Bottle (BIAB) — это гель, который образует плотный защитный слой. Он помогает сохранить ногти прочными и визуально аккуратными дольше, хотя и не является единственным решением.

Настоящая стойкость достигается не волшебным лаком, а регулярным уходом и вниманием к мелочам. Если относиться к ногтям бережно, красивый маникюр останется с тобой на недели.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Домашние животные
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину Аудио 
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Домашние животные
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Собаки следуют за хозяином из-за инстинкта стайности и тревоги разлуки
Что такое JDM: отличия японских авто для внутреннего рынка от экспортных
Для приготовления вафель из кабачков, лука и чеснока используют духовку или вафельницу
Сухие перья лука допустимо компостировать при глубоком закапывании
Тесты 2025 года показали различия между порошковыми и жидкими моющими средствами
Трамп хочет купить долю в Intel: США готовятся к технологической революции
Дом Киркорова оказался рядом с эпицентром крупного пожара в Подмосковье
Мастера маникюра советуют обезжиривать ногти для продления стойкости покрытия
Учёный Сванте Паабо получил Нобелевскую премию за исследование Денисовой пещеры
Диетолог Мария Капралова рассказала об ошибках при переходе на растительное питание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.