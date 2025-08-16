Лак для ногтей держится неделями? Всё решает один невидимый шаг

Ты наверняка замечала: только нанесла новый слой, а уже через пару дней покрытие скалывается и выглядит неаккуратно. При этом цена лака почти не играет роли. Главный секрет — в подготовке ногтей и уходе после маникюра.
Сначала слегка матируй поверхность полировочным блоком. Обязательно обезжирь ногти, убери остатки крема или масла. Кутикулу лучше аккуратно отодвинуть — это предотвратит подъем покрытия у края.
Builder In A Bottle (BIAB) — это гель, который образует плотный защитный слой. Он помогает сохранить ногти прочными и визуально аккуратными дольше, хотя и не является единственным решением.
Настоящая стойкость достигается не волшебным лаком, а регулярным уходом и вниманием к мелочам. Если относиться к ногтям бережно, красивый маникюр останется с тобой на недели.
Builder In A Bottle (BIAB) — это гель, который образует плотный защитный слой. Он помогает сохранить ногти прочными и визуально аккуратными дольше, хотя и не является единственным решением.
