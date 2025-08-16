Лак для ногтей держится неделями? Всё решает один невидимый шаг

Мастера маникюра советуют обезжиривать ногти для продления стойкости покрытия

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты наверняка замечала: только нанесла новый слой, а уже через пару дней покрытие скалывается и выглядит неаккуратно. При этом цена лака почти не играет роли. Главный секрет — в подготовке ногтей и уходе после маникюра.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg Здоровые ногти

Ошибки, которые сокращают стойкость лака

Гладкая или жирная поверхность. Если ноготь не обезжирен и не матирован, даже лучший лак не зафиксируется.

Частый контакт с водой и химией. Моющее средство и длительное замачивание делают слой хрупким.

Использование ногтей как инструмента. Открывание упаковок или соскребание наклеек создают микротрещины, которые быстро приводят к сколам.

Подготовка перед нанесением

Сначала слегка матируй поверхность полировочным блоком. Обязательно обезжирь ногти, убери остатки крема или масла. Кутикулу лучше аккуратно отодвинуть — это предотвратит подъем покрытия у края.

Уход после маникюра

Надевай перчатки при уборке и мытье посуды.

Увлажняй кутикулу и кожу рук питательным маслом или кремом.

Выбирай светлые оттенки — они делают отросший ноготь менее заметным.

BIAB: укрепление в помощь

Builder In A Bottle (BIAB) — это гель, который образует плотный защитный слой. Он помогает сохранить ногти прочными и визуально аккуратными дольше, хотя и не является единственным решением.

Настоящая стойкость достигается не волшебным лаком, а регулярным уходом и вниманием к мелочам. Если относиться к ногтям бережно, красивый маникюр останется с тобой на недели.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.