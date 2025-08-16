Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вес тает сам: как простые привычки запускают внутренний костёр

5 способов повысить метаболизм с помощью холодного душа, кофе и питания
1:45
Моя семья » Красота и стиль

Можно ли худеть без бега и изнуряющих диет? Да — если знать, как "включить" внутренние механизмы организма, которые запускают сжигание жира даже в отдыхе. Порой телу просто нужен сигнал, чтобы ускорить метаболизм.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

5 простых приёмов для ускорения потери веса

  1. Холодный душ
    Кратковременное воздействие прохладной воды запускает термогенез — организм начинает греть себя изнутри, расходуя жир. Начните с 30 секунд, постепенно увеличивайте до 2-3 минут. Подходит и контрастный душ. Лучшее время — утро, перед завтраком.
  2. Кофе и движение
    Чёрный кофе без сахара за полчаса до активности высвобождает жирные кислоты из запасов. Но они сгорят только при движении — прогулке, уборке или тренировке. Без активности эффект пропадает.
  3. Ферментированные продукты
    Кефир, йогурт, квашеная капуста улучшают микрофлору кишечника, которая влияет на аппетит, уровень инсулина и обмен веществ. Главное — выбирать продукты с живыми культурами.
  4. Морские водоросли вместо чипсов
    Хрустящие листы нори или комбу богаты йодом и волокнами, снижают аппетит и поддерживают работу щитовидной железы. Достаточно 5-10 г в день.
  5. Альтернатива соусам
    Готовые заправки часто содержат сахар и крахмал. Замените их бобовыми спредами вроде хумуса — это вкусно и полезно.

Эти маленькие привычки работают как скрытые рычаги: не требуют жёстких ограничений, но постепенно разгоняют обмен веществ. Главное — регулярность.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
