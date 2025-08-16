Секрет удачной стрижки: 6 ошибок, которых легко избежать

Парикмахеры перечислили правила, которые стоит соблюдать в салоне

Салон красоты ассоциируется с отдыхом и заботой о себе. Но есть негласные правила, которые помогают сохранить атмосферу уюта и уважения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стрижка

Телефон — главный раздражитель

Громкие разговоры по мобильному телефону мешают не только мастерам, но и другим клиентам. Салон — это маленькое пространство, где всё слышно, поэтому лучше отложить беседы или говорить максимально тихо.

Дети и животные — не гости салона

Парикмахерская небезопасна для малышей и питомцев: вокруг ножницы, бритвы, химические составы. Кроме того, шум и беготня мешают мастеру сосредоточиться, а клиенты не получают качественного обслуживания.

Торопить мастера — значит портить результат

Стрижка или окрашивание требуют времени. Нетерпение создаёт напряжение, а спешка отражается на качестве. Если важны сроки, об этом лучше договариваться заранее.

Новые идеи в последний момент

Когда план уже согласован, менять образ прямо в кресле — плохое решение. Для создания другого стиля потребуется больше времени, и мастер не успеет завершить работу. Продуманное решение заранее — гарантия хорошего результата.

Советы от клиента не уместны

Парикмахеры проходят длительное обучение, знают химию красителей и технику стрижки. Подсказывать им, как выполнять работу, бессмысленно: волосы у каждого клиента разные, и только специалист может оценить, что реально возможно.

Ошибка — приходить с мокрыми волосами

Мастеру важно видеть естественную текстуру, сухой цвет и длину. Во влажном состоянии волосы кажутся длиннее и прямее, чем есть на самом деле. Это искажает представление и мешает правильно рассчитать стрижку.

Парикмахерская — это не только место красоты, но и пространство уважения. Соблюдение простых правил помогает клиенту получить лучший результат, а мастеру — работать без лишнего стресса.

