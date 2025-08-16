Секреты ухода за ногами: домашний рецепт ментолового крема для идеальной кожи

Уход за кожей стоп часто откладывается “на потом”, хотя именно ноги нуждаются в особом внимании. Кремы с ментолом дарят не только мгновенную свежесть, но и глубокое увлажнение. Это идеальное решение для летней жары, долгих прогулок или после насыщенного дня на каблуках.
Ментол известен своими охлаждающими и тонизирующими свойствами. Он помогает снять усталость, уменьшить отёки и подарить коже лёгкое «ледяное» ощущение. При регулярном использовании крем с ментолом улучшает микроциркуляцию и препятствует появлению трещин.
Вместе с ментолом производители часто добавляют масла ши и кокоса для питания, пантенол для заживления и экстракты трав для дополнительного ухода.
Смешайте 2 ст. ложки кокосового масла, 1 ч. ложку пчелиного воска, 5 капель эфирного масла мяты и 2 капли эвкалипта. Взбейте до кремовой текстуры и храните в холодильнике.
Кремы с ментолом — это не просто косметика, а маленький лайфхак для здоровья и красоты ног. Всего пара минут в день — и стопы будут гладкими, свежими и ухоженными.
Ментол — органическое вещество, важный вторичный метаболит растений семейства яснотковые, получают синтетически или выделяют из мятного эфирного масла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.