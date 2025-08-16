Эфирные масла в ванне: уход, который хочется повторять каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Вечерняя ванна — это не просто способ согреться, а полноценный ритуал красоты и восстановления сил. Добавив в неё пену с эфирными маслами, можно превратить обычный процесс в ароматерапию для тела и души. Такой уход помогает снять стресс, улучшить настроение и сделать кожу мягкой, как после спа.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Почему именно эфирные масла

Эфирные масла — это концентрат пользы: они наполняют ванну не только приятным ароматом, но и действуют на организм комплексно. Лаванда расслабляет и улучшает сон, апельсин поднимает настроение, мята освежает и тонизирует.

Как выбрать пену

При покупке обращайте внимание на состав: в качественных продуктах эфирные масла указаны в первых позициях, а не в конце списка. Избегайте агрессивных ПАВ и отдавайте предпочтение мягким очищающим компонентам, чтобы кожа не пересыхала.

Домашний рецепт пены

Сделать ароматную пену можно и дома. Для этого смешайте ½ стакана мягкого жидкого мыла, 1 ст. ложку глицерина и 10–15 капель любимого эфирного масла. Перелейте в красивую бутылочку и добавляйте в ванну под струю воды.

Ритуал принятия ванны

Зажгите свечи, включите спокойную музыку и дайте себе 20–30 минут на полное расслабление. После процедуры нанесите на тело питательный лосьон — эфирные масла помогут лучше впитать уход.

Пена с эфирными маслами — это простое, но эффективное удовольствие, которое улучшает настроение, ухаживает за кожей и превращает обычный вечер в спа-церемонию.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
