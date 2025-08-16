Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные используют дроны для безопасного сбора данных о кашалотах
CDC: за несколько дней до вылета нужно сдвинуть график сна
Зелёный чай улучшает кровообращение и укрепляет сосуды — Гинзбург
Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Охлобыстин рассказал, что читает молитвы под звуки любимой радиостанции
Хрустящая запеканка из цукини: натираем, смешиваем с сыром и панировочными сухарями
Исследование подтверждает, что кошки естественным образом подвержены деменции
Тренеры предупреждают: задержка дыхания во время бега снижает поступление кислорода к мышцам
Питьевой йогурт содержит больше сахара и меньше белка, чем другие виды

Парфюмерные хиты с зелёными акцентами для эффектного летнего образа

Духи с зелёными нотами, которые моментально придают свежесть образу
1:52
Моя семья » Красота и стиль

Зелёные ноты в парфюмерии — это аромат утренней росы, свежесрезанной травы и прохладного лесного ветра. Такие композиции бодрят, очищают мысли и создают ощущение лёгкости. Они идеально подходят для тех, кто хочет носить на себе свежесть природы в любое время года.

Флаконы духов с цветами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Флаконы духов с цветами

Что такое зелёные ноты

Зелёные ноты — это ароматические акценты, напоминающие запах свежих листьев, трав, стеблей и иногда зелёных фруктов. В парфюмерии они могут быть как ярко выраженными, так и мягкими, в роли фона для цветочных или цитрусовых композиций.

Когда и кому подойдут

Зелёные ароматы — отличный выбор для весны и лета, но их свежесть и универсальность делают их подходящими и для офиса, и для повседневной носки. Они особенно нравятся тем, кто ценит минимализм, чистоту и природные мотивы в своём образе.

ТОП-ароматы с зелёными нотами

  • Chanel No. 19 — культовая классика с акцентом на гальбанум и ирис, утончённая и элегантная.
  • Hermès Un Jardin sur le Nil — фруктово-зелёная свежесть с инжиром и манго.
  • Jo Malone Wild Mint & Bergamot — искрящаяся зелень с мятным акцентом.
  • Diptyque Philosykos — нежная древесно-зелёная история с нотами инжира.

Как носить зелёные ароматы

Такие духи прекрасно раскрываются в утренние часы и в тёплую погоду. Их можно сочетать с лаконичными образами в светлых или натуральных оттенках, подчёркивая чистоту и свежесть стиля.

Духи с зелёными нотами — это лёгкое дыхание природы в городских буднях. Они добавляют энергии, освежают настроение и становятся изюминкой образа.

Уточнения

Духи́ — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Питьевой йогурт содержит больше сахара и меньше белка, чем другие виды
Учёные ищут жизнь на Trappist-1 d, но результаты пока неутешительные
Производство игристого вина вырастет в 2 раза: амбициозный план Фанагории
Диетолог раскрыла секрет: как правильно готовить рис для максимальной пользы
Невеста на Бали наняла шамана, чтобы разогнать тучи на свадьбе
Компактный диван для съёмной квартиры станет лучшим выбором
ГАИ: насекомые в салоне и снятие одежды на ходу могут спровоцировать аварию
Многофункциональность кремовых румян: новый взгляд на макияж
Юрий Лоза показал, каким красавцем был в юные годы
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.