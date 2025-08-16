Советы экспертов по использованию кремовых румян без ошибок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Кремовые румяна — это не просто тренд, а универсальный способ придать лицу свежесть и сияние. Они легко растушёвываются, подходят для разных типов кожи и создают эффект «внутреннего свечения». Но секрет идеального результата кроется в правильном применении.

Девушка наносит румяна
Фото: https://i.pinimg.com/736x/0f/af/32/0faf3229e0b82159ceaa15a5e70b9dd2.jpg
Девушка наносит румяна

Выбираем правильную текстуру и оттенок

Для сухой кожи подойдут более питательные, увлажняющие формулы, а для комбинированной и жирной — лёгкие, с матовым финишем. Оттенок выбирайте, ориентируясь на подтон кожи: тёплые персиковые и коралловые — для золотистого подтона, розовые и ягодные — для холодного.

Подготовка кожи

Чтобы румяна ложились ровно, кожа должна быть увлажнена. Нанесите лёгкий крем или базу под макияж и дайте средству впитаться. Если наносите румяна поверх тонального крема, убедитесь, что он ещё слегка влажный — так пигмент распределится мягче.

Техника нанесения

Главное правило — меньше значит лучше. Поставьте точку румян на яблочко щеки, затем растушуйте пальцами, кистью или спонжем к вискам. Для естественного эффекта лучше наслаивать продукт тонкими слоями, чем сразу наносить много.

Многофункциональность кремовых румян

Их можно использовать не только на щеках, но и на губах, а иногда и на веках для создания монохромного макияжа. Это идеальный вариант для минималистичного бьюти-образа.

Кремовые румяна — это бьюти-оружие для создания свежего, здорового сияния. Главное — найти свою формулу, оттенок и технику, тогда результат всегда будет безупречным.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
