Эффект пышных локонов за секунды: секреты использования пудры для объёма

Плоские волосы, которые теряют форму уже через пару часов после укладки, — знакомая проблема для многих. Пудра для прикорневого объёма стала настоящим спасением в мире стайлинга. Лёгкая, невесомая и незаметная, она помогает быстро создать пышную причёску без утяжеления.

Почему пудра для объёма — must-have в косметичке

Эта текстурирующая пудра работает как сухой шампунь и стайлинг одновременно. Она приподнимает локоны у корней, убирает излишки себума и добавляет плотности, что особенно важно для тонких волос. Её легко использовать даже в дороге — достаточно буквально щепотки.

Как выбрать пудру для прикорневого объёма

Текстура — выбирайте лёгкие формулы, которые не склеивают волосы.

ТОП приёмов для стойкого объёма

Наносите пудру на сухие волосы, фокусируясь на прикорневой зоне. Лёгкими движениями вотрите средство в кожу головы. Для дополнительного эффекта слегка взбейте пряди пальцами.

Пудра для прикорневого объёма — это быстрый и эффективный способ освежить укладку и придать волосам желанную пышность. Она подойдёт для любой длины и стиля, а главное — моментально преобразит образ.

