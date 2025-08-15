Эффект пышных локонов за секунды: секреты использования пудры для объёма

Плоские волосы, которые теряют форму уже через пару часов после укладки, — знакомая проблема для многих. Пудра для прикорневого объёма стала настоящим спасением в мире стайлинга. Лёгкая, невесомая и незаметная, она помогает быстро создать пышную причёску без утяжеления.
Эта текстурирующая пудра работает как сухой шампунь и стайлинг одновременно. Она приподнимает локоны у корней, убирает излишки себума и добавляет плотности, что особенно важно для тонких волос. Её легко использовать даже в дороге — достаточно буквально щепотки.
Пудра для прикорневого объёма — это быстрый и эффективный способ освежить укладку и придать волосам желанную пышность. Она подойдёт для любой длины и стиля, а главное — моментально преобразит образ.
Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи, ранее средство для порошения волос на голове и париков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.