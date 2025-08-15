Тушь-мститель, крем-предатель и шампунь-обманщик: что скрывается на полке в ванной

Полка в ванной может рассказать о вас больше, чем вы думаете. Там часто соседствуют кремы, купленные "на всякий случай", засохшие туши, шампуни с подозрительным ароматом и пузырьки, срок годности которых истёк ещё до ремонта в квартире. Но если красота вечна, то косметика — нет. И иногда лучший уход за собой начинается с мусорного пакета.
Если вы не помните, когда купили тушь, выбросьте её. "Срок жизни туши — от 3 до 6 месяцев после вскрытия. Потом внутри поселяются бактерии, и каждый взмах щеточки переносит их прямо в глаза. Это может закончиться воспалением, покраснением, слипшимися ресницами и даже инфекцией", — предупреждает косметолог.
Изменился запах, цвет или текстура? Это значит, что крем своё отслужил. Срок годности указан не зря: активные вещества перестают работать, а консерванты уже не справляются с защитой от микробов. Итог — раздражение или сыпь.
Тот самый "бодрящий" гель с ментолом и спиртом, купленный в отпуске, лучше не оставлять в обиходе. "Сильные ПАВы, одушки и спирт повреждают защитный барьер кожи и вызывают обезвоживание. Даже если баночка навевает ностальгию, коже без неё будет лучше", — отмечает эксперт.
Кислоты эффективны только при правильном pH и свежем составе. Если пилинг долго стоит открытым или хранился в тепле, пользы он уже не принесёт. Вместо обновлённой кожи можно получить лишь раздражение.
Пудры, тени и румяна служат дольше кремовых средств, но не вечно. Если продукт изменил запах, стал рыхлым или плохо ложится, пора его выбросить. Палетке старше трёх лет — прямой путь на пенсию.
Если средство не использовалось больше полугода, скорее всего, оно вам просто не подошло. Давать второй шанс такой косметике — лишь занимать место на полке и рисковать качеством ухода.
