Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Росалкогольтабакконтроль: продажи водки и коньяка упали, ликёры показывают рост
Юлия Высоцкая впервые ответила на критику кулинарных промахов в шоу Едим дома
Французский инженер показал, как сэкономить до 20% на проезде по платным автомагистралям
Осенняя перекопка улучшает воздухообмен и сохраняет урожай
Шесть упражнений с собственным весом, которые развивают мышцы быстрее силовых тренировок
Добровинский о процедуре отказа Пугачёвой от гражданства: решение займёт до полутора лет
Чипсы, энергетики и снеки нарушают эмоциональное состояние — вывод учёных
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Тренер назвал 4 эффективных упражнения растяжки для избавления от боли в мышцах

Локоны без бунта: стрижки, которые превратят утренний хаос в киношные кудри

Четыре стрижки, которые превращают непослушные кудри в идеальные локоны
2:09
Моя семья » Красота и стиль

Вьющиеся волосы живут по своим законам и редко подчиняются нашим желаниям. Хочется просыпаться с упругими, блестящими локонами, но на деле они часто капризничают. Хорошая новость — существуют стрижки, которые помогут "усмирить" даже самые непослушные кудри и придадут образу элегантность.

Женщина с локонами на солнце
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с локонами на солнце

Эксперты советуют стричь вьющиеся волосы на сухую. Так пряди ложатся естественнее, а форма завитка получается четче. Правильно подобранная стрижка способна полностью изменить внешний вид и настроение волос.

4 модные стрижки для кудрявых волос

  • Кудрявый лохматый
    Многослойная стрижка с объемом и подвижностью. Слои создают эффект лёгкой небрежности, но при этом сохраняют современный и ухоженный вид.
  • Пикси
    Короткая и выразительная. Удлинённые волосы сверху и по бокам зрительно вытягивают лицо, а лёгкая челка гармонизирует пропорции, особенно при ярко выраженных скулах.
  • Бикси
    Гибрид боба и пикси. Удобная и элегантная стрижка, которая смягчает черты лица и подчёркивает индивидуальность. Подходит тем, кто хочет стиль, но не готов к слишком коротким волосам.
  • Волчья стрижка (в кудрявом варианте)
    Выбор для тех, кто хочет сохранить длину, но добавить движения. Слои у лица и мягкая бахрома создают динамичный, но утончённый образ. Особенно идёт лицам ромбовидной и прямоугольной формы.

Как ухаживать за кудрями после стрижки

Чтобы сохранить форму и блеск локонов, важно увлажнять их. Сразу после мытья нанеси крем для укладки, чтобы придать прядям упругость. Расчёсывай пальцами или редким гребнем, не переусердствуя. После нанесения средства не трогай волосы, пока они не высохнут, чтобы избежать пушистости.

Если используешь фен с насадкой-диффузором, держи температуру низкой. Или дай волосам высохнуть естественным образом, снова не касаясь их руками.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Домашние животные
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Последние материалы
Юлия Высоцкая впервые ответила на критику кулинарных промахов в шоу Едим дома
Французский инженер показал, как сэкономить до 20% на проезде по платным автомагистралям
Осенняя перекопка улучшает воздухообмен и сохраняет урожай
Шесть упражнений с собственным весом, которые развивают мышцы быстрее силовых тренировок
Добровинский о процедуре отказа Пугачёвой от гражданства: решение займёт до полутора лет
Чипсы, энергетики и снеки нарушают эмоциональное состояние — вывод учёных
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Тренер назвал 4 эффективных упражнения растяжки для избавления от боли в мышцах
Гиды называют вулкан Иджен с синим пламенем уникальной достопримечательностью Индонезии
Оливковый рассол придаёт луку аромат и текстуру — простой рецепт закуски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.