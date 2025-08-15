Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Морщины, исчезающие быстрее, чем вы успеете найти консилер

Приём, который продлевает стойкость макияжа в течение дня
Красота и стиль

Красивый макияж не всегда требует часов перед зеркалом и десятков средств. Часто самые впечатляющие результаты дают маленькие хитрости, которые можно сделать буквально за несколько движений кистью. Вот четыре простых, но гениальных приёма, которые помогут сохранить свежесть образа на весь день.

Подбор тонального крема
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подбор тонального крема

1. Пудра, которая не темнеет

Вы нанесли тональный крем, а через пару часов лицо стало на тон темнее? Всё дело в окислении. Чтобы избежать этого, сначала нанесите тонкий слой полупрозрачной пудры — она создаст защитный барьер между кожей и тональным средством. Цвет останется ровным даже после долгого дня, а макияж будет выглядеть свежим.

2. Разглаживание мелких морщин без плотного консилера

Толстый слой косметики под глазами подчёркивает, а не скрывает возраст. Вместо этого слегка согрейте на пальцах пару капель увлажняющего крема и вбейте в кожу вокруг глаз. Сверху нанесите минимальное количество лёгкого консилера. Такой приём визуально разглаживает кожу и делает взгляд отдохнувшим — почти как хороший фильтр на фото.

3. Подводка, которая остаётся на месте при опущенных веках

Классическая стрелка часто "пропадает" в складке века. Решение простое: нарисуйте линию, глядя прямо перед собой. Используйте тонкую кисть и слегка приподнимите кончик стрелки, останавливаясь до складки. Так подводка будет видна даже при открытых глазах, а перенос пигмента на верхнее веко исключён.

4. Второе дыхание старых теней

Потерявшие насыщенность тени легко превратить в кремовую текстуру. Смешайте их с парой капель праймера или фиксирующего спрея — получится интенсивный цвет, который можно использовать как подводку, тени или даже хайлайтер.

Эти приёмы подойдут для любого возраста и типа кожи, а главное — экономят время и средства.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
