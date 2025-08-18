Кожа головы под атакой: почему ваши волосы растут медленнее, чем должны

Горячая вода и агрессивное мытье замедляют работу фолликулов

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Медленный рост волос — частая причина разочарования. Но часто проблема не в шампуне или дорогих сыворотках, а в том, что мы делаем в душе каждый день.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка расчесывает волосы

1. Температура воды — не мелочь

Горячая вода, такая любимая для расслабления, на самом деле враг кожи головы. Она пересушивает её, нарушает естественный баланс и замедляет работу волосяных луковиц.

Оптимально завершать мытьё тёплой или прохладной водой — это усиливает микроциркуляцию, а значит, питательные вещества быстрее доходят до корней.

2. Массаж вместо жёсткого трения

Агрессивное мытьё ногтями травмирует кожу и может привести к раздражениям. Вместо этого — мягкий массаж подушечками пальцев, направленный на корни. Он помогает очистить поры от себума и пыли, не повреждая кожу.

3. Правильная частота

Слишком редкое мытьё приводит к накоплению загрязнений, а слишком частое — к пересушиванию. Идеальный график индивидуален: он должен сохранять кожу головы чистой, но не пересушенной.

4. Кондиционер только на длину

Питательные маски и кондиционеры хороши для волос, но не для кожи головы. Попадание тяжёлых компонентов на корни забивает поры и мешает фолликулам работать на полную мощность.

5. Лёгкость у корней

Свежесть и отсутствие утяжеления в прикорневой зоне — залог того, что фолликулы будут активны. Любая "тяжесть" у корней снижает объём и замедляет рост.

6. Полное смывание средств

Остатки шампуня или кондиционера — это не только тусклые волосы, но и барьер для появления новых. После мытья кожа головы должна быть идеально чистой.

Уточнения

Фолликули́т (лат. folliculitis) — это воспаление одного или нескольких волосяных фолликулов. Это состояние может возникнуть в любом месте на покрытой волосами коже.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.