Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Борисов раскрыл психологический секрет моложавости в 40 лет
Юлия Снигирь объяснила, как началась её дружба с Евгением Цыгановым и переросла в роман
Власти Европы вводят плату и квоты для ограничения туризма в популярных городах
В России растёт спрос на контрактные двигатели вместо восстановления старых
Секреты успеха при приёме на работу: избегайте этих 6 фраз на собеседовании любой ценой
Профессор Вюрмелинг о ключевых факторах: Болгария официально вступает в еврозону
Апифобия: боязнь пчёл и шершней ограничивает жизнь и требует психотерапии
Тодоренко призналась, что не может расслабиться рядом с Топаловым
Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum

Кожа головы под атакой: почему ваши волосы растут медленнее, чем должны

Горячая вода и агрессивное мытье замедляют работу фолликулов
1:53
Моя семья » Красота и стиль

Медленный рост волос — частая причина разочарования. Но часто проблема не в шампуне или дорогих сыворотках, а в том, что мы делаем в душе каждый день.

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы

1. Температура воды — не мелочь

Горячая вода, такая любимая для расслабления, на самом деле враг кожи головы. Она пересушивает её, нарушает естественный баланс и замедляет работу волосяных луковиц.
Оптимально завершать мытьё тёплой или прохладной водой — это усиливает микроциркуляцию, а значит, питательные вещества быстрее доходят до корней.

2. Массаж вместо жёсткого трения

Агрессивное мытьё ногтями травмирует кожу и может привести к раздражениям. Вместо этого — мягкий массаж подушечками пальцев, направленный на корни. Он помогает очистить поры от себума и пыли, не повреждая кожу.

3. Правильная частота

Слишком редкое мытьё приводит к накоплению загрязнений, а слишком частое — к пересушиванию. Идеальный график индивидуален: он должен сохранять кожу головы чистой, но не пересушенной.

4. Кондиционер только на длину

Питательные маски и кондиционеры хороши для волос, но не для кожи головы. Попадание тяжёлых компонентов на корни забивает поры и мешает фолликулам работать на полную мощность.

5. Лёгкость у корней

Свежесть и отсутствие утяжеления в прикорневой зоне — залог того, что фолликулы будут активны. Любая "тяжесть" у корней снижает объём и замедляет рост.

6. Полное смывание средств

Остатки шампуня или кондиционера — это не только тусклые волосы, но и барьер для появления новых. После мытья кожа головы должна быть идеально чистой.

Уточнения

Фолликули́т (лат. folliculitis) — это воспаление одного или нескольких волосяных фолликулов. Это состояние может возникнуть в любом месте на покрытой волосами коже. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Наука и техника
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Последние материалы
Эксперты по питанию: яйца, зелень и орехи опасно готовить в микроволновой печи
Горячая вода и агрессивное мытье замедляют работу фолликулов
Топинамбур из Липецка в Китае: экспорт набирает обороты — ИстАгро Дон
Летняя угроза: уролог назвал главные причины цистита в жару — берегите себя
Сантехники: сода и уксус с ложкой эффективно растворяют засоры в раковине
Список цветов, которые сохраняют цветение после обрезки в августе
Тимати прокомментировал обвинения в нарциссизме после рождения третьего ребёнка
Автоинструктор объяснил, почему некоторые водители отказываются от кондиционера
Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в обмен на гарантии безопасности
Большой Утриш под Анапой: песчаные дюны защищают побережье Чёрного моря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.