Кожа головы под атакой: почему ваши волосы растут медленнее, чем должны

Медленный рост волос — частая причина разочарования. Но часто проблема не в шампуне или дорогих сыворотках, а в том, что мы делаем в душе каждый день.
Горячая вода, такая любимая для расслабления, на самом деле враг кожи головы. Она пересушивает её, нарушает естественный баланс и замедляет работу волосяных луковиц.
Оптимально завершать мытьё тёплой или прохладной водой — это усиливает микроциркуляцию, а значит, питательные вещества быстрее доходят до корней.
Агрессивное мытьё ногтями травмирует кожу и может привести к раздражениям. Вместо этого — мягкий массаж подушечками пальцев, направленный на корни. Он помогает очистить поры от себума и пыли, не повреждая кожу.
Слишком редкое мытьё приводит к накоплению загрязнений, а слишком частое — к пересушиванию. Идеальный график индивидуален: он должен сохранять кожу головы чистой, но не пересушенной.
Питательные маски и кондиционеры хороши для волос, но не для кожи головы. Попадание тяжёлых компонентов на корни забивает поры и мешает фолликулам работать на полную мощность.
Свежесть и отсутствие утяжеления в прикорневой зоне — залог того, что фолликулы будут активны. Любая "тяжесть" у корней снижает объём и замедляет рост.
Остатки шампуня или кондиционера — это не только тусклые волосы, но и барьер для появления новых. После мытья кожа головы должна быть идеально чистой.
Фолликули́т (лат. folliculitis) — это воспаление одного или нескольких волосяных фолликулов. Это состояние может возникнуть в любом месте на покрытой волосами коже.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.