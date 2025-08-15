Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лиза Арзамасова показала кадры со дня рождения сына Лёвы
Экс-гонщик F1 предсказывает возвращение Хорнера в Формулу-1
Эксперты: морковь, свекла и зелень подходят для подзимнего посева
Учёные из Музея Виктории обнаружили древнюю транспортную сеть в глубинах океана
Фитнес-тренеры считают упражнения с собственным весом эффективной альтернативой залу
Приём, который продлевает стойкость макияжа в течение дня
Ксения Бородина учит дочь Теону бытовой самостоятельности в квартире за 80 млн рублей
Бренд Коровка из Кореновки расширяет производство: планы на 7 млрд рублей
Галкин* опубликовал ностальгические фото с Пугачёвой: реакция сети

Стретчинг, который помогает почувствовать себя легче на 5 кг

Стретчинг дома: простые упражнения с большим эффектом
1:41
Моя семья » Красота и стиль

Растяжка — не только про гибкость, но и про здоровье суставов, мышц и общее самочувствие. Даже несколько минут в день способны заметно улучшить подвижность, снять напряжение и уменьшить риск травм.

Упражнение на растяжку тела
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение на растяжку тела

Главный плюс в том, что заниматься можно без зала и специального оборудования. Достаточно немного пространства, удобная одежда и несколько правильных упражнений.

Почему стретчинг важен

Растяжка улучшает кровообращение, помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок и снижает стресс. При регулярных занятиях улучшается осанка и исчезает ощущение скованности в теле.

Простые упражнения для дома

  • Наклон к прямым ногам — растягивает заднюю поверхность бедра и поясницу.
  • Кошка-корова — мягко разогревает позвоночник и улучшает его гибкость.
  • Поза ребёнка — снимает напряжение в спине и плечах.
  • Повороты корпуса сидя — улучшают подвижность позвоночника и массируют внутренние органы.

Как делать стретчинг правильно

  • Не торопитесь и дышите глубоко.
  • Держите каждое положение 20-30 секунд.
  • Не тяните мышцы через боль, работайте на уровне лёгкого дискомфорта.

Когда заметен эффект

При ежедневной практике улучшения ощущаются уже через пару недель. Вы становитесь более гибкими, движения — свободнее, а тело — легче.

Бонус: польза для психики

Растяжка помогает переключиться, снять накопившееся напряжение и улучшить настроение — особенно если совмещать её с медленным дыханием и спокойной музыкой.

Уточнения

Стре́тчинг (от англ. stretching — «растягивание») — комплекс упражнений и методов, направленных на улучшение гибкости, развития качественной подвижности в суставах и эластичности мышц, которые полезны независимо от возраста и степени развития гибкости.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Ксения Бородина учит дочь Теону бытовой самостоятельности в квартире за 80 млн рублей
Бренд Коровка из Кореновки расширяет производство: планы на 7 млрд рублей
Галкин* опубликовал ностальгические фото с Пугачёвой: реакция сети
Эксперты рассказали, о чём говорит привычка держать одну руку сверху на руле
ЮНЕСКО: прибрежные города Средиземноморья в зоне наибольшего риска из-за штормов
Вирусы и рак: на Северном Кавказе и в Южном округе выявлена самая опасная связь — член-корреспондент РАН
Августовая температура и влажность подходят для вторичного посева зелени
Джон Сандаски предложил применять гелиостаты для поиска астероидов
Невролог назвала скрытый фактор, ведущий к перееданию
Лондонские рестораны ввели запрет на телефоны — эксперт рассказывает об изменениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.