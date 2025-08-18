Осеннее обновление без сожалений: стрижки, которые легко укладывать и приятно носить

Осень-2025 обещает быть решительной в вопросах красоты: скучные формы уступают место смелым и игривым коротким стрижкам. От культовых киномотивов до свежих интерпретаций — в моде 5 заметных причесок, которые вдохновляют на перемены.
Недавно Эмма Уотсон решилась на обновление и продемонстрировала публике стрижку "ликси". Это удлинённая версия пикси с шегги-слоями, которые придают волосам легкость и озорной вид. Плюс такой формы в том, что она красиво отрастает и не требует сложной укладки.
Этой осенью шэг — многослойная и немного дерзкая стрижка — получила мягкие, вытянутые линии. Вьющаяся текстура идеально вписывается в эстетику бохо-шика, делая образ свободным и расслабленным.
Прически с пробором на бок снова в центре внимания. В сочетании с классическим бобом этот прием добавляет объема и подчеркивает черты лица. Маленькая хитрость: сушите волосы в противоположную сторону от привычной, а затем верните их обратно — объём станет заметнее сразу.
Благодаря модели Делиле Бель Хамлин, прическа культового персонажа Тринити вновь на пике популярности. Это что-то между пикси и бобом с элементами киберпанка: короткая основа, удлиненные передние пряди, рваная текстура и многослойность. Такой вариант почти не требует укладки, сохраняя при этом яркий характер.
Элегантный боб с французским акцентом вернулся, но теперь в более свободной версии. Длина чуть выше плеч, ровный срез и легкая текстурированность делают образ одновременно стильным и живым.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.
