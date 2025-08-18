Осеннее обновление без сожалений: стрижки, которые легко укладывать и приятно носить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:58
Моя семья » Красота и стиль

Осень-2025 обещает быть решительной в вопросах красоты: скучные формы уступают место смелым и игривым коротким стрижкам. От культовых киномотивов до свежих интерпретаций — в моде 5 заметных причесок, которые вдохновляют на перемены.

Девушка со стрижкой с челкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка со стрижкой с челкой

Ликси — звезда соцсетей

Недавно Эмма Уотсон решилась на обновление и продемонстрировала публике стрижку "ликси". Это удлинённая версия пикси с шегги-слоями, которые придают волосам легкость и озорной вид. Плюс такой формы в том, что она красиво отрастает и не требует сложной укладки.

Кудрявый шэг с ноткой бохо

Этой осенью шэг — многослойная и немного дерзкая стрижка — получила мягкие, вытянутые линии. Вьющаяся текстура идеально вписывается в эстетику бохо-шика, делая образ свободным и расслабленным.

Боб с боковым пробором

Прически с пробором на бок снова в центре внимания. В сочетании с классическим бобом этот прием добавляет объема и подчеркивает черты лица. Маленькая хитрость: сушите волосы в противоположную сторону от привычной, а затем верните их обратно — объём станет заметнее сразу.

Как Тринити из "Матрицы"

Благодаря модели Делиле Бель Хамлин, прическа культового персонажа Тринити вновь на пике популярности. Это что-то между пикси и бобом с элементами киберпанка: короткая основа, удлиненные передние пряди, рваная текстура и многослойность. Такой вариант почти не требует укладки, сохраняя при этом яркий характер.

Френч-боб с намеком на игривость

Элегантный боб с французским акцентом вернулся, но теперь в более свободной версии. Длина чуть выше плеч, ровный срез и легкая текстурированность делают образ одновременно стильным и живым.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
