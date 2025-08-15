Пятки, за которые не стыдно даже в автобусе: секреты домашнего ухода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Четыре необходимых инструмента для домашнего педикюра: от пилки до фрезера
Моя семья » Красота и стиль

Забудь про "педикюрный твистер" и неудобные позы, чтобы достать до стоп. Специальная подставка для ног делает процесс ухоженности комфортным: можно выбрать простую регулируемую модель или вариант с ящиками для инструментов и держателем для телефона.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

Электрическая пилка — главный союзник пяток

Красивый педикюр начинается не с лака, а с гладкой кожи. Электрическая пилка быстро уберёт огрубевшие участки и подарит "пятки, как у младенца". Насадки разной зернистости подойдут для деликатного или более интенсивного ухода. Лучший выбор — модели с водонепроницаемым корпусом, чтобы использовать их прямо в душе.

Жидкий латекс для аккуратного покрытия

Если не любишь возиться с пятнами лака, жидкий латекс станет маст-хэвом. Достаточно нанести толстый слой вокруг ногтя — он высохнет за минуту и снимется вместе с лишним лаком. Подходит и для защиты кожи от ацетона при снятии покрытия.

Маникюрный фрезер — салон у тебя дома

Скорость до 1800 оборотов в минуту позволяет снимать гель-лак, поднимать и удалять кутикулу, полировать ногти и обрабатывать трещины. Такой прибор легко заменит профессиональный уход, если освоить работу с насадками.

Стеклянная пилочка и пемза

После стеклянной пилочки ты забудешь о металлических — она бережно шлифует край, предотвращая трещины и расслоение. Стеклянная пемза мягко удаляет мозоли и омертвевшую кожу, оставаясь комфортной даже для чувствительных стоп.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
