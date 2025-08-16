Легендарный крем Nivea: неожиданный поворот — что скрывает любимая синяя баночка

Крем Nivea, известный своей синей баночкой и кремовой текстурой, давно стал символом ухода за кожей. Однако недавние исследования поднимают вопросы о его составе и воздействии на здоровье, заставляя потребителей задуматься о своём выборе.
Эксперты выявили, что крем Nivea содержит ингредиенты, вызывающие опасения. Парабены и жирные спирты, используемые для сохранения текстуры и продления срока годности, могут негативно влиять на эндокринную систему и вызывать аллергические реакции.
Исследование показало, что парабены способны влиять на гормональную систему некоторых пользователей.
Кроме того, синтетические отдушки и консерванты могут вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей.
"Я долгое время пользовалась кремом Nivea, но после появления экземы дерматолог посоветовал мне перейти на средство без парабенов. Я заметила значительное улучшение состояния кожи", — делится своим мнением 34-летняя Энн-Лора, которое приводит французское издание sasu-manso.fr.
Производство косметики, включая крем Nivea, оказывает негативное влияние на окружающую среду, включая использование вредных химикатов и потребление природных ресурсов.
В ответ на эти опасения, потребители всё чаще обращаются к натуральным и этичным продуктам:
Эти альтернативы обещают лучшую переносимость кожей и более экологичное производство.
Переход на новый крем — это личное решение. Перед этим рекомендуется проконсультироваться с дерматологом, чтобы выбрать средство, подходящее именно вам.
Популярность крема Nivea не должна заслонять необходимость осознанного выбора. Исследования его состава и воздействия на здоровье продолжают подчёркивать важность информированности и ответственности при выборе косметических средств.
Nivea (стилизовано как NIVEA) — немецкий бренд средств личной гигиены компании Beiersdorf AG.
